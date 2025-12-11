Núria Castán y Abel Moga lideran la representación española en el Mundial de Freeride FIS de Andorra

Archivo - Núria Castán se sube al podio en el Freeride World Tour de Georgia. - RFEDI - Archivo

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los 'freeriders' nacionales Núria Castán y Abel Moga liderarán la representación española en el Mundial de Freeride FIS de Andorra, el primero de la historia y que tendrá lugar en Ordino-Arcalís del 1 al 6 de febrero de 2026.

El 'freeride' da un paso más en su camino a formar parte de los Juegos Olímpicos de Invierno de los Alpes Franceses en 2030. Por primera vez en la historia se disputarán unos Campeonatos del Mundo. Desde que la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS) absorbió al circuito del Freeride World Tour en 2022, la acciones para potenciar este deporte han sido cuantiosas.

Desde la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) se integró al 'freeride' como disciplina deportiva en los Equipos Nacionales en junio del año 2023, convirtiéndose en la federación estatal que más fuerte apostó por esta nueva realidad. "Años más tarde, los números avalan esta acción estratégica y de impulso por este emergente deporte que capta la atención de centenares de miles de personas por todo el mundo", rezó el comunicado de la entidad.

Núria Castán (AEP-FCEH) y Abel Moga (EMOTION-FCEH) lideran al equipo español, con Aymar Navarro como actual director técnico de la disciplina. Les acompañarán en este viaje Elisabet Marina (CAEI-FCEH), Pol Sabido (AEMA-FCEH) y Jokin Ruiz de Larramendi (FNDI), que han logrado su plaza a través de la cuota nacional que otorga la propia FIS y seleccionados por RFEDI.

Dentro de este primer e histórico evento de freeride mundial participarán un total de 66 deportistas que provienen de 17 países. El primero corte se ha elaborado en base al ranking del FWT Pro, en el que se encuentran Núria Castán y Abel Moga. En el caso del snowboard, clasificaba directamente el 'top 3', por lo que la rider de Almoster (Tarragona) pudo garantizar su plaza gracias a su excelente resultado en las finales de Verbier (SUI).

Por su parte, en lo referente a esquí masculino se clasificaban directamente los 12 mejores especialistas del año pasado, entre los que se encontraba Abel Moga. Tras ellos, se otorgaban 5 plazas en condición de cuota continental, es decir, una por continente. Las otras 3 plazas para España se han generado gracias a la cuota por nación, que se cuantifica por el top 100 estatal de cada disciplina por la participación en eventos internacionales. Finalmente, se han otorgado una serie de Wildcards como, por ejemplo, a Andorra, por ser país organizador del Campeonato del Mundo.

Núria Castán, subcampeona en 2023 y tercera en 2024 en el Freeride World Tour (FWT) afirmó que las dos últimas temporadas, "las mejores" de su carrera deportiva, le han permitido clasificarse "para este primer Mundial". "Esta campaña se presenta fundamental en el freeride competitivo ya que hay nuevas pruebas, que una de ellas es esta, y estoy trabajando para llegar en las mejores condiciones", señaló.

"Tengo nivel para estar en el 'top 3' de nuevo y el Mundial de Andorra creo que puede ser muy interesante porque habrá más nacionalidades y competencia. Este evento puede generar un gran impacto que puede permitir seguir adelante en los procesos para que en 2030 puedan tener lugar las primeras Olimpiadas de 'freeride'", agregó.

Por su parte, el 'freerider' aranés, Abel Moga, se mostró "muy contento de poder formar parte del primer Mundial FIS en Andorra en febrero de 2026". "Es un gran paso para nuestro deporte y yo creo que ir en la dirección de disfrutar en un futuro de los Juegos y la profesionalización de nuestro deporte. Llevo mucho tiempo compitiendo y nunca imaginé que la FIS pudiera entrar en el FWT. Estoy muy feliz de escribir esta parte de la historia y motivado para sacar lo mejor de mí", concluyó.