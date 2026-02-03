Núria Castán conquista el bronce en los Mundiales de Freeride en Ordino Arcalís

La deportista Núria Castán en los Mundiales de Freeride 2026. - RFEDI

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 'freerider' española Núria Castán se ha convertido en la primera medallista de bronce española de la historia en unos Mundiales de Freeride en el evento en Ordino Arcalís, en Andorra, donde los mejores especialistas se han citado para la disputa de este inédito título.

El otro miembro del Equipo Nacional, Abel Moga (EMOTION-FCEH), con una línea de freeride clásico, muy expuesta y técnica, ha logrado la 8ª posición; Pol Sabidó (AEMA-FCEH), en snowboard, concluyó en el 'Top 5' rozando el podio; Jokin Ruiz de Larramendi (FNDI) acabó 12º en esquí y Elisabet Marina (CAEI-FCEH), la última en participar en el Mundial, no tuvo opciones tras no recepcionar su 'backflip'.

La gran protagonista de la jornada de la representación española fue Núria Castán, que arrancó su línea con una gran fluidez por una zona bastante técnica. La española logró también conectar un par de saltos en los que destacó un 'shifty' y prosiguió con su entrada a meta.

Los jueces valoraron positivamente sus esfuerzos, puntuándolo con un total de 79.00 puntos y certificando el bronce. La primera campeona del mundo fue Mia Jones (EEUU) con 84.00 puntos, seguida de Noémie Equy, que fue segunda, con 81.33 puntos.

"Aún no me lo creo. Es el primer Mundial que se celebra y es aquí, en Ordino Arcalís, justo donde arrancó mi carrera deportiva. Las condiciones eran épicas y tenía que darlo todo. Esta temporada no estoy teniendo mucha suerte, pero hoy he podido hacer una gran bajada sin caerme, logrando un tercer puesto y estoy muy contenta por ello", afirmó Castán en declaraciones compartidas por la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).

Otro de los grandes resultados de este Mundial fue el 'Top 5' de Pol Sabidó. Su camino hacia el podio parecía imparable hasta que en una recepción del salto más pequeño que hizo se le clavó el canto de la tabla de snowboard y cayó, penalizándole en gran medida bajo el criterio de los jueces. Su puntuación total fue de 62.17 puntos, dejándole muy cerca del podio. El ganador fue el suizo Liam Rivera con 84.33 puntos.

Sabidó con resignación explicaba que la línea "estaba siendo increíble durante toda la bajada". "Hacía todo lo que quería y como lo había planeado. Durante un salto mini, no sé como me caigo, la nieve parecía que se encontraba en otro estado en esa zona y me acabo yendo contra la nieve, una pena", explicó.

Abel Moga hizo uno de los 'highlights' de la jornada, en una línea totalmente expuesta, llena de rocas y con un margen de error muy pequeño. La fluidez y el control no fueron los mejores, un hecho que le perjudicó apeándole hasta la 8ª posición. Jokin Ruiz de Larramendi en ese mismo escenario logró finalizar en el 'Top 12' con 54.33 puntos.

Finalmente, Elisabet Marina, que era la última en competir, inició su descenso con una gran fluidez y en un territorio bastante expuesto, pero, cuando encaró su primer gran truco, el 'backflip', no pudo recepcionarlo correctamente, haciéndole perder cualquier oportunidad.