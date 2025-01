Núria Castán resurge con un tercer puesto en Val Thorens en el circuito mundial de Freeride

Tras caerse en la prueba inaugural en Baqueira Beret ya es cuarta en la general, y Abel Moga arriesga y pierde un esquí en su acrobacia

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La rider española Núria Castán ha logrado este miércoles un tercer puesto en la segunda prueba del Freeride World Tour (FWT), disputado en la estación francesa de Val Thorens, a pesar de las molestias físicas que arrastraba por la aparatosa caída que sufrió en la prueba inaugural en Baqueira Beret.

Por su parte, el también español Abel Moga arriesgó con un gigantesco 'backflip', pero no pudo recepcionar óptimamente perdiendo un esquí en el proceso y sumó un cero por esta circunstacia.

De pasar por el hospital de Vielha, en el Valle de Aran, hace 11 días, Castán subió al podio en Val Thorens después de recibir la autorización de los médicos para competir en unas condiciones de nieve óptimas gracias a las intensas precipitaciones caídas en las jornadas previas.

En un trazado con una altitud máxima de 2502 metros y una pendiente media del 37 por ciento, Castán practicó un esquí fluido y en los saltos en roca hizo dos 'shifty's' y dos 'airs' con una gran precisión que le valió una puntuación de 83,00.

El triunfo fue para la francesa Marion Haerty, con 95 puntos, por delante de su compatriota Noémie Equy. "Después de la prueba de Baqueira en la que estuve hospitalizada, estoy muy contenta. La situación de nieve ha sido muy diferente. Creo que llegar abajo siempre es satisfactorio, aunque he de decir que me he olvidado de hacer un último salto que podría haber marcado la diferencia con las otras dos chicas del podium. Entrar entre las tres mejores ya es un gran hecho y estamos arrancando, así que a seguir escalando en la clasificación", comentó.

Con este resultado, Castán Barón se coloca cuarta en la clasificación provisional del FWT, justo en el corte de las deportistas que acceden a la final. Por su parte, Abel Moga escogió la parte opuesta de la montaña para coger velocidad, saltó por encima de una cornisa e hizo un 'backflip' gigantesco que no pudo planchar del todo porque se le salió un esquí en la recepción.

Moga, que consiguió una invitación para el resto de la temporada en la prueba inaugural en Baqueira, tuvo que conformarse con un 0 por la perdida del esquí.