Olga Sánchez: "El deporte paralímpico español tiene todo el futuro del mundo"

"Una crisis es el momento oportuno para dar oportunidades a las personas"

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Fundación AXA, Olga Sánchez, tiene claro que el deporte paralímpico español "tiene todo el futuro del mundo", y considera que ser el principal patrocinador la Liga AXA de Natación Paralímpica es la "consecuencia lógica" después de crear el Equipo de Promesas de natación, al mismo tiempo que sostiene que los momentos de crisis económica son "los más oportunos" para apoyar este tipo de proyectos.

"Venimos de ganar unas cuantas medallas en los Juegos de Tokio, nos estamos preparando para París 2024, además AXA es francesa y tenemos nuestra sede allí. El deporte paralímpico español tiene todo el futuro del mundo, son personas con una capacidad de esfuerzo tan grande... Son un ejemplo a seguir", confesó Sánchez en una entrevista a Europa Press.

La empresa aseguradora es el patrocinador principal de la nueva Liga AXA de Natación Paralímpica, una competición para divulgar la igualdad de oportunidades y la inclusión, que pretende ser el paso al deporte de primer nivel para muchos deportistas con grandes cualidades. Así, participarán nadadores de diferentes federaciones en una sola clasificación por puntos, independientemente del tipo y grado de discapacidad de cada uno de ellos.

"Esta Liga AXA de Natación Paralímpica es la consecuencia lógica, ya que habíamos trabajado en el equipo de Promesas. Y esa promesa crece y creemos que teníamos que seguir apoyando, y el siguiente escalón es la alta competición. Creo que la Liga visualiza todo ese esfuerzo y lo pone a un nivel para que la sociedad entienda y vea que estos deportistas son realmente eso, deportistas", explicó la directiva.

Esta nueva competición es el siguiente paso que ha decidido apoyar AXA, después de que la aseguradora, junto con el Comité Paralímpico Español, pusiera en marcha en 2010 el proyecto del Equipo AXA de Promesas Paralímpicas de Natación, que ahora se encuentra "en un punto de madurez".

"A través de unas competiciones seleccionamos a personas que superan unas determinadas marcas, apuntan maneras, y apostamos por ellas para desarrollarles y ver que realmente tienen aptitudes para llegar a esta otra Liga", subrayó Sánchez.

En este programa pueden participar nadadores ciegos, con discapacidad física, discapacidad intelectual o parálisis cerebral que no cuenten con experiencia en la alta competición. Los Juegos de Río 2016 corroboraron el éxito de la iniciativa, cuando sus seis deportistas clasificados lograron dos oros, una plata y tres bronces.

"Llevamos muchos años y estamos muy contentos, Nuria Marquès y María Delgado (medallistas paralímpicas) han sido promesas, el equipo es un orgullo. Son niños y niñas a los que les das la oportunidad de crecer en su propósito y ves cómo se van superando, eso es el equipo de promesas", afirmó la presidenta de la Fundación AXA.

"SOMOS UN PATROCINADOR EMOCIONAL, CREEMOS EN EL PROYECTO"

AXA es un patrocinador ya habitual para el deporte paralímpico y lo es por dos razones principales, apuntó Olga Sánchez. "La primera es que como aseguradora estamos muy cerca de personas con discapacidad, a raíz de accidentes de tráfico, y ver cómo estas personas buscan un propósito en su vida a través del deporte es fundamental. Y segunda, por los valores, superación, esfuerzo, vivir con pasión en lo que creen", indicó.

"La figura del patrocinador es clave, porque no somos un patrocinador solo económico, que también, sino que somos un patrocinador emocional. Vamos a las competiciones, estamos con ellos, los deportistas son imágenes de nuestra marca, creemos en el proyecto y damos nuestro apoyo", detalló.

Y sus dos grandes proyectos llegaron en momentos económicos muy complicados parra las empresas por la crisis de hace unos años y ahora por la pandemia, aunque eso no fue un obstáculo. "En crisis cuesta más, evidentemente, porque las compañías tenemos recorte de gastos y eso es una realidad. Pero esto va más allá que un recorte de gastos para nosotros. Creo que en una crisis, o detrás de una crisis, es el momento oportuno de dar oportunidades a las personas y darles razón de ser. Por tanto, siempre estaremos ahí", recalcó.

Finalmente, Olga Sánchez recuerda uno de sus pensamientos cuando accedió al cargo de presidenta de la Fundación AXA. "Me sorprendió la no discriminación de sexo en el deporte paralímpico. Aquí lo que importa son los puntos que tienes, que es lo que hace realmente jugar tu papel, aquí no hay hombre y mujeres, hay personas que se superan. Y ese es un mensaje tan potente a la sociedad... Es diversidad y es inclusión", sentenció.