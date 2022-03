Histórico séptimo puesto de Olivia Smart y Adrián Díaz en el Mundial de patinaje

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La pareja española formada por Olivia Smart y Adrián Díaz logró este sábado la séptima posición en la final de danza rítmica del Mundial de patinaje artístico, que se disputó en Montpellier (Francia), y certificaron las dos plazas para España de cara al próximo Campeonato de Europa y del Mundo.

Olivia y Adrián, que fueron sextos con plusmarca personal en el primer asalto, no pudieron dar continuidad a su gran resultado y bajaron una plaza con una puntuación total de 115.23, pero terminaron con buen sabor de boca al establecer la mejor posición de España en un Mundial en toda la historia, a ritmo de 'My family es my life'.

El dúo español, octavo en los recientes Juegos Olímpicos de Pekín, ha completado un 2022 sobresaliente en una competición que se adjudicaron --por quinta vez consecutiva-- los franceses Gabriella Papadakis y Guillaume Cizeron (137,09). La plata y el bronce fueron para los estadounidenses Madison Hubbell-Zachary Donohue y Madison Chock-Evan Bates, respectivamente.

Por su parte, el también español Tomás Guarino -debutante en un Mundial- acabó en la vigésimo primera posición la final individual masculina de estilo libre gracias a sus 208,95 puntos. Su actuación este sábado le permitió ascender tres posiciones en la clasificación general con un programa libre que alcanzó los 137'53 puntos.