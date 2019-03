Orlando Ortega: "Han pasado muchas cosas en mi vida, no tengo claro el siguiente objetivo"

Publicado 03/03/2019 20:17:53 CET

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Orlando Ortega se mostró frustrado este domingo después de su cuarto puesto en el Europeo 'indoor' de Glasgow (Escocia), donde confesó problemas personales que le impiden tener la "cabeza" donde debería y no tener claro su próximo objetivo.

"Llegué fuerte y lo hemos intentado. Hay un Mundial pero ahora mismo no tengo claro cuál es el siguiente objetivo. Han pasado muchas cosas en mi vida personal y no he tenido la cabeza donde tiene que estar", indicó en declaraciones a TVE.

El subcampeón olímpico en Río de Janeiro era una de las grandes bazas de medalla para España. Sin embargo, la final de los 60 metros vallas fue muy igualada, siendo cuarto solo separado por cuatro centésimas del oro y a una del bronce.

Ortega llegaba como claro favorito para una final en la que no logró sacar su mejor versión y, en zona mixta, dejó entrever unos problemas que podrían afectar a su futuro profesional. Sobre la carrera, el atleta de origen cubano no dio tampoco muchos detalles.

"Hay que seguir, no fue como esta mañana. Me encontraba bien pero son cosas que pasan, las piernas fallan cuando no tienen que hacerlo. He disfrutado hasta aquí, ha sido una temporada muy bonita, con tiempos y competiciones que no me esperaba estar", finalizó.