Óscar Husillos dona 2.000 kilos de comida al Banco de Alimentos de Palencia

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Óscar Husillos, subcampeón del mundo en 400 metros, ha donado este jueves 2.000 kilos de comida al Banco de Alimentos de Palencia, su localidad natal, para ayudar a sus paisanos que "más han sufrido las consecuencias de la COVID-19".

El de Astudillo, que ya ha retomado sus entrenamientos con vistas a 2021, realizó él mismo la entrega de los alimentos y agradeció el apoyo recibido de 'Goya Foods', uno de sus patrocinadores, cuyos productos que le corresponden como embajador del grupo de alimentación ha preferido donarlos.

"Estaba viendo que mucha gente iba a perder su trabajo, su sueldo y la oportunidad de seguir una vida normal por culpa de este maldito virus y qué mejor forma que poner una pequeña aportación aquí -en mi ciudad- e intentar ayudar a aquellos que lo necesitan", dijo el cuatrocentista castellano.

Husillos dijo que lo primero es "recuperarse de las lesiones" que arrastró durante los últimos meses de competición y "tomarse el verano como una larga pretemporada". Así lo ha pactado con su entrenador, Luis Ángel Caballero, y su representante, Alberto Suárez.

Durante la cuarentena Husillos explicó que intentó no perder el tono, para lo cual recurrió a una "máquina elíptica prestada por el Ayuntamiento de Palencia", además de "gomas y ejercicios con mi propio peso", indicó. "Fueron meses bastante duros, tanto física como mentalmente, días de agobio por no poder hacer lo que me gusta, por no poder ver a mis familiares y amigos (...)", sentenció Husillos, muy agradecido a "todas esas personas que con sus trabajos han luchado contra el coronavirus".