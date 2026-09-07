Padel Galis crea un 'laboratorio' en Valencia para probar pistas y productos de pádel

Padel Galis crea Galis Lab en Valencia, un espacio de innovación para probar pistas y productos de pádel. - PADEL GALIS

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa Padel Galis ha creado Galis Lab, un nuevo espacio de cerca de 550 metros cuadrados situado junto a su fábrica y oficinas centrales en Silla (Valencia), que combinan la imagen de un club de pádel indoor con el carácter industrial de la fábrica y que nace como un espacio expositivo para mostrar la actividad de la firma.

El espacio, que estará completamente equipado el próximo octubre, gira alrededor de una pista Atlas operativa, que permite a clientes, 'partners', jugadores y profesionales experimentar con diferentes soluciones y configuraciones.

La pista incorpora distintos modelos de iluminación para compararlos en condiciones reales de juego, mientras que cada una de sus mitades cuenta con un modelo diferente de césped para facilitar la comparación directa.

El CEO de Padel Galis, Juan Larraz, ha invitado a las empresas que desarrollan nuevas soluciones a utilizar las instalaciones para testear sus productos y presentárselos al equipo.

Por su parte, el director de Estrategia y Desarrollo de Negocio, Salva Segura, ha señalado que el cliente puede comparar en este espacio todas las soluciones de iluminación, muestras de césped, complementos y personalizaciones, algo que "no se explica en un catálogo".

El recinto incorpora también vestuarios, una zona de ejercicio y gimnasio, una sala de reuniones con capacidad para entre 10 y 15 personas y diferentes zonas de descanso con mesas y sofás.

Galis Lab está concebido como un entorno pensado para desconectar, organizar encuentros internos, torneos y eventos corporativos, habiendo llegado a acoger reuniones de alrededor de 60 personas. Aunque el proyecto se encuentra todavía en fase de equipamiento, las instalaciones ya pueden visitarse y la pista está disponible para realizar pruebas y jugar.