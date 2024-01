La paratriatlea Andrea Miguélez y las discapacidades 'invisibles': "Falta concienciación"

"Si me faltara una mano sería más sencillo, no tendría que explicarle a nadie qué me pasa", señala



La paratriatleta española Andrea Miguelez (Valdemoro, 2003), campeona del Mundo en Abu Dabi en 2021 en la clase PTS3, vivió un duro momento en la temporada 2022-2023 ya que le cambiaron de categoría, retirándole el que hubiese sido su segundo título de campeona de Europa.

Ya recuperada de aquel revés, la joven deportista madrileña se prepara para los Juegos Paralímpicos de París 2024 y reivindica una mayor concienciación con las discapacidades llamadas 'invisibles', como la que ella padece.

Miguélez opina que "falta concienciación" y recuerda episodios de discriminación que ha sufrido a lo largo de su vida, como alguna bronca en el colegio por no tocar la flauta o en el Grado Medio de Auxiliar de Enfermería por realizar los procedimientos de manera distinta (donde en vez de que con la mano izquierda, donde no tiene sensibilidad, los hacía con la derecha): "Si me faltara una mano sería más sencillo, no tendría que explicarle a nadie qué me pasa", señala en una entrevista con Europa Press.

Miguélez tiene una malformación en el cerebelo que paraliza la parte izquierda de su cuerpo y no tiene sensibilidad en la mano izquierda. Tuvo que someterse a una operación con seis años y el baile le sirvió de rehabilitación. Comenzó practicando este 'hobby', pero su convalecencia por un brazo roto le dio la oportunidad de interesarse por el triatlón. De hacer amigos en los entrenamientos de su hermano ha pasado a subirse a podios mundiales. Tras ganar el título mundial y el europeo en la temporada 2021-2022, Andrea Miguélez pelea por llegar a los Juegos de París.

Su meteórica carrera sufrió un revés en la temporada 2022-2023 cuando le cambiaron de categoría una hora después de convertirse en campeona de Europa, no permitiéndole hacerse con el que hubiese sido su segundo título europeo a pesar de ganar. Los atletas con discapacidad tienen que pasar pruebas de clasificación, de tal manera que compitan en condiciones de igualdad según sus capacidades, aunque el cómo y el cuándo las tienen que pasar dependen de la disciplina deportiva a la que se presenten.

La organización del campeonato consideró que Miguélez tenía demasiada destreza con la bicicleta para su categoría, según ella misma criticó, lo que motivó que en vez de hacerse con el oro quedase quinta. En redes sociales compartió un vídeo en el que señalaba que su destreza se debe al 'ciclocross': "Estas carreras me ayudaron a practicar lo que me han castigado".

Ahora Miguélez tiene como objetivo llegar a los Juegos Paralímpicos de 2024: "El máximo objetivo de cualquier deportista son los Juegos , todos los que vayan viniendo". Para ello, debe ir a las máximas competiciones posibles para obtener los puntos necesarios.

Proviene de una familia deportista --tanto ella como sus padres y su hermano están federados en triatlón y compiten en Campeonatos de España--, algo que ayuda a la hora de sacar fuerzas para entrenar todos los días. "Lo hacía por 'hobby', por diversión, porque mis amigas hacen deporte. Ahora es mi trabajo, ya no puedes faltar a ningún entrenamiento", admite.

La joven es parte del Programa CaixaBank de Promesas Paralímpicas y resalta el buen ambiente que existe dentro del grupo. Con respecto a las competiciones paralímpicas, Miguélez reclama algo más de visibilidad porque las competiciones son siempre o muy pronto, o muy tarde, o a la hora de comer, horarios muy malos en los que la gente no va, y cree que estaría bien mejorar este aspecto.