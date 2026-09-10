La patinadora rusa Kamila Valieva pierde su condición de deportista neutral

Archivo - La patinadora rusa Kamila Valieva durante los Juegos Olimpicos de Invierno de 2022 - Peter Kneffel/dpa - Archivo

BERLÍN 10 Sep. (dpa/EP) -

La patinadora rusa Kamila Valieva ya no está clasificada como deportista neutral y está a punto de perder su derecho a competir en pruebas autorizadas por la Unión Internacional de Patinaje (ISU), según informó este jueves el organismo.

La ISU sólo permite competir a los patinadores rusos y bielorrusos si demuestran que no apoyan la guerra en Ucrania. Sin embargo, tras realizar comprobaciones individuales de elegibilidad, declaró que la patinadora, que compite en la modalidad de artístico sobre hielo, ya no cumple "los requisitos para participar" como deportista neutral a título individual.

"La ISU no hará más comentarios sobre casos individuales mientras sigan existiendo derechos de apelación aplicables", añadió el organismo sobre Valieva, protagonista con tan sólo 15 años en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, donde era favorita en la competición individual, cuando salió a la luz que había dado positivo por una sustancia prohibida en 2021, por la cual se le impuso una sanción de cuatro años que ya ha cumplido.

La ISU apuntó que revisó un total de 234 "formularios de neutralidad" para la participación en sus eventos y en competiciones internacionales de la temporada 2026/2027. Según la federación, los patinadores artísticos no pueden participar como deportistas neutrales si están en servicio activo en las fuerzas armadas o en un organismo de seguridad nacional de Rusia o Bielorrusia; hayan participado activamente, en cualquier momento desde febrero de 2022, en operaciones militares en la guerra contra Ucrania; o hayan apoyado de forma activa y pública dicha guerra en cualquier momento desde febrero de 2022.

A Valieva se le concedió inicialmente la condición de deportista neutral, pero ahora se le ha revocado. Según algunas informaciones, la joven de 20 años podría recurrir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). A otros tres patinadores -Mark Kondratiuk, Alexandra Stepanova e Iván Bukin- también se les ha denegado la condición de neutralidad.