Pedro Sánchez visita el CAR de Sant Cugat

De derecha a izquierda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría; y el presidente del CSD, Rodríguez Uribes. - CSD

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este lunes el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat, uno de los cuatro complejos deportivos con esta calificación que existen en España -junto con los de Madrid, León y Sierra Nevada- y donde cada día entrenan algunos de los mejores deportistas españoles, según un comunicado.

Allí, felicitó al equipo nacional de natación artística que, bajo la dirección de Andrea Fuentes, en los pasados Campeonatos del Mundo de Singapur firmó su mejor actuación histórica con la conquista de tres oros, dos platas y cuatro bronces.

Durante la visita, el presidente del Gobierno pudo visualizar desde el área técnica las rutinas del equipo y del dúo mixto, acompañado por el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes; el conseller d'Esports, Berni Álvarez; y el presidente de la Real Federación Española de Natación, Fernando Carpena, entre otros.

Sánchez también dialogó con los integrantes de las selecciones masculina y femenina de waterpolo, que en la pasada cita mundialista cosecharon la medalla de oro y de bronce, respectivamente.

El presidente del Gobierno ha realizado, asimismo, un seguimiento de las obras de mejora del CAR de Sant Cugat, un centro en el que se desarrollan programas de tecnificación, alto rendimiento y alto nivel y donde los deportistas y equipos nacionales encuentran una estructura de apoyo orientada no sólo a la consecución de resultados sino también a su formación integral.

Así, además de instalaciones de primer nivel y servicios de más de 200 profesionales especializados en preparación física, medicina, fisioterapia, fisiología, psicología del deporte y biomecánica, el CAR de Sant Cugat también cuenta con una residencia y una oferta educativa que permite a los deportistas cursar ESO y Bachillerato.

La titularidad del CAR de Sant Cugat corresponde a la Generalitat de Catalunya, si bien el Gobierno de España colabora en el desarrollo de su actividad a través de una subvención concedida anualmente por el CSD. En 2025, el Gobierno destinará 3,5 millones de euros a la financiación de los gastos corrientes de funcionamiento, a la construcción de nuevas instalaciones y a la mejora de las actuales infraestructuras del CAR de Sant Cugat.

Al igual que los Centros de Alto Rendimiento de Madrid, León y Sierra Nevada (Granada) -cuya titularidad corresponde al Consejo Superior de Deportes-, el CAR de Sant Cugat está inmerso en un proceso de modernización, al que el Gobierno de España ha contribuido con una inversión de 8 millones de euros procedentes de los fondos NextGenerationEU que complementa la ayuda anual para gastos de mantenimiento.