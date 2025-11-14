Peter J. Bragdon y Joseph P. Boyle, nombrados copresidentes de Columbia Sportswear

Peter J. Bragdon (en la imagen) y Joseph P. Boyle han sido nombrados copresidentes de Columbia Sportswear. - COLUMBIA

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de Columbia Sportswear ha designado a Peter J. Bragdon y Joseph P. Boyle como copresidentes de la empresa, según ha anunciado la compañía de diseño, producción, comercialización y distribución de ropa, calzado, accesorios y equipos para actividades al aire libre.

Peter J. Bragdon asumirá el cargo de presidente de la compañía y será responsable de las operaciones internacionales así como de las marcas Mountain Hardwear, prAna y SOREL. Además, continuará supervisando las funciones administrativas y las ventas a distribuidores internacionales.

Por su parte, Joseph P. Boyle ha sido nombrado presidente de la marca Columbia y seguirá dirigiendo la marca incluyendo el negocio en América del Norte, que fue consolidado bajo su liderazgo durante el verano de 2025. Ambos ejecutivos trabajarán juntos para fortalecer las oportunidades comerciales globales de la marca y seguirán reportando directamente a Timothy P. Boyle, quien continuará como presidente del Directorio y Director Ejecutivo (CEO).

Para apoyar la transición de Bragdon, la Junta ha nombrado a Richelle T. Luther como vicepresidenta ejecutiva, directora administrativa y consejera general, y Jana C. Humble como vicepresidenta senior y directora de Recursos Humanos.