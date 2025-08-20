Pol Makuri corona el Mont Blanc en menos de 12 horas

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alpinista Pol Makuri, ha coronado el Mont Blanc en 11 horas y 40 minutos con ayuda del guía de alta montaña Jordi Tosas, cumpliendo así una promesa que hizo con el también alpinista Sergi Mingote, fallecido en 2021 en el K2 asiático.

Pol Makuri, 'ambassador' con diversidad funcional de Salomon, ha vuelto a hacer realidad uno de sus sueños: coronar el Mont Blanc en el menor tiempo posible y dedicar la cima a su amigo fallecido Sergi Mingote. En su caso, partiendo del refugio de la Tête Rousse: 14 kilómetros y 2.800 metros de desnivel positivo, en 11 horas y 40 minutos, según informó la marca deportiva.

Makuri explicó que Mingote le planteó en 2016 la posibilidad de subir al Mont Blanc juntos y que, tras su muerte en el K2, se prometió a sí mismo que lo subiría "en su memoria". "Quería que fuese algo muy especial, muy íntimo y por eso se lo comenté a Jordi Tosas y a Salomon, ya que la trayectoria que estamos haciendo juntos pienso que es brutal y que es mágico poderlo compartir", relató.

El guía de alta montaña Jordi Tosas, que le acompañó en el ascenso, indicó que Makuri es "una persona muy especial e inspiradora". "Ha sido impresionante guiarle con todos mis miedos y dudas que tenía especialmente en el descenso. Ha sido una experiencia totalmente distinta y me ha encantado. Además, la velocidad que hemos hecho ha sido impresionante", finalizó.