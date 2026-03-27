Polar presenta Street X, un sportswatch resistente a impactos para el entrenamiento híbrido y el movimiento urbano. - POLAR

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca de pulsómetros Polar ha presentado 'Polar Street X', un reloj multideporte urbano robusto y preparado para el estilo de vida actual que acerca las funciones de entrenamiento y recuperación de la empresa, una batería de larga duración y un diseño galardonado a un segmento de precio más accesible.

Polar Street X incorpora una pantalla táctil a color Amoled de 1,28 pulgadas protegida con Gorilla Glass 3, GPS integrado con brújula y barómetro, guía de rutas giro a giro, compatibilidad con más de 170 deportes y, por primera vez en Polar, una linterna LED integrada con cambio rápido entre luz blanca y roja.

Diseñado para la nueva generación de entusiastas del deporte y usuarios urbanos concienciados con la salud, Polar Street X se adapta a rutinas que combinan espacios interiores y exteriores, entrenamientos estructurados y movimiento espontáneo, deporte y vida cotidiana.

Preparado para afrontar las exigencias del día a día en la ciudad desde golpes y arañazos, trayectos al trabajo abarrotados, Polar Street X cuenta con una caja de polímero reforzado y una estructura con ocho tornillos, manteniendo un peso ligero de solo 48 gramos. Además, en términos de durabilidad ha sido testado bajo el estándar MILSTD810H y es resistente al agua hasta 50 metros.

"Hoy, más de la mitad de la población mundial vive en entornos urbanos, convirtiendo las ciudades en nuestros espacios de entrenamiento cotidianos. La nueva generación de deportistas urbanos quiere un reloj que rinda y encaje con su estilo. Con Polar Street X damos respuesta a esta demanda con un reloj robusto y con un diseño muy cuidado, que combina la credibilidad deportiva de Polar con una estética potente, durabilidad y un precio más accesible, listo para afrontar sesiones de gimnasio, carreras urbanas y la vida diaria con la misma confianza", manifestó Sander Werring, CEO de Polar.

DISEÑADO PARA EL ENTRENAMIENTO HÍBRIDO

Compatible con más de 170 deportes, Polar Street X cubre desde disciplinas clásicas como fuerza, running, HIIT o ciclismo, hasta modalidades en pleno crecimiento como el entrenamiento funcional o la calistenia.

Más allá del entrenamiento, Polar Street X ofrece una visión completa de la recuperación gracias a avanzadas funciones de seguimiento del descanso y la recuperación, incluyendo 'Training Load Pro' y 'Nightly Recharge', que ayudan a entender la evolución del cuerpo y saber cuándo está listo para volver a exigirse.

El seguimiento del sueño detecta automáticamente la duración, calidad y fases del descanso -ligero, profundo y REM- a lo largo de la noche, e incluye métricas como frecuencia cardíaca nocturna, variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), actividad del sistema nervioso autónomo, frecuencia respiratoria y medición nocturna de la temperatura de la piel.

Para soportar este seguimiento continuo, Polar Street X ofrece hasta 10 días de autonomía en modo Smartwatch. En entrenamiento, alcanza hasta 43 horas con GPS y frecuencia cardíaca activados, o hasta 170 horas utilizando distintos modos de ahorro de energía.

DURABILIDAD POR DISEÑO Y COMODIDAD

Polar Street X está pensado para llevarse a diario, desde los desplazamientos urbanos hasta las sesiones de entrenamiento, con una estética limpia y funcional que no resulta excesivamente técnica.

Incorpora además la primera linterna LED integrada de Polar, con cambio rápido entre luz blanca y roja. Una solución práctica para madrugones, entrenamientos nocturnos o situaciones de baja visibilidad sin necesidad de sacar el móvil: la luz blanca ofrece visibilidad general, mientras que la luz roja ayuda a mantener la adaptación a la oscuridad y aporta discreción.

Polar Street X ya está disponible a nivel global en polar.com y en distribuidores seleccionados, en los colores Night Black y Snow White. Un tercer color, Forest Green, estará disponible en abril.