La portera Laura Ester se retira de la selección tras 16 años y ganarlo todo

BARCELONA, 16 Dic.

La portera de waterpolo española Laura Ester ha anunciado este lunes que deja la selección española, después de 16 años como internacional y de haberlo ganado todo tras lograr este verano el ansiado oro olímpico en Paris 2024, y ha asegurado que se retirará, a sus 34 años, del waterpolo profesional al final de la temporada, en el CE Mediterrani de Barcelona en el que empezó a 'volar'.

En el salón de actos del CAR Sant Cugat de Barcelona, en un acto dirigido por sus excompañeras Mati Ortiz y Jennifer Pareja, se despidió 'Pajarito' --apodo que le pusieron en sus inicios por sus vuelos en la portería-- rodeada de amigos, compañeras, 'staff', familia y el presidente de la RFEN, Fernando Carpena.

"Creo que es uno de los momentos más difíciles para un deportista y qué mejor momento que después de ganar un oro olímpico y finalmente poder decir que soy campeona de todo. Hoy vengo a anunciar que con todo el dolor de mi corazón dejo la selección y esta será mi última temporada como jugadora profesional de waterpolo. No podría haber soñado un mejor final que este", reconoció Laura Ester.

Laura Ester, nacida en Barcelona en enero de 1990, cierra una campaña internacional espectacular, con medallas de oro en Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos además de medallas de plata en las tres grandes 'citas' y también un bronce continental.

"Mi último partido con la selección acabó con un oro olímpico y mi última temporada acabará en el CE Mediterrani; mi casa. Donde aprendí ya no sólo a jugar a waterpolo y a conocer el deporte que ha ocupado más de 20 años de mi vida, sino donde aprendí a no ahogarme en la piscina, ya que nadar, nadar, podríamos decir que nunca aprendí a nadar del todo bien", bromeó.

Con una sonrisa en la cara, la ganadora del oro olímpico en Paris 2024 y de las platas olímpicas en Londres 2012 y Tokyo 2020, además de oro en los Mundiales de Barcelona 2013 y Europeos de 2014, 2020 y 2022, se despidió sabiendo que lo ha ganado "todo". Además, la LEN la nombró mejor jugadora europea en 2019.

Vivió momentos estelares y tuvo 'vuelos' para el recuerdo, como en las 'semis' del Mundial de casa, el de Barcelona 2013, que ayudaron a España a remontar a Hungría. Eso sí, desde la irrupción en 2022 de la joven Martina Terré, Laura Ester empezó a tener menos minutos y menos peso en los esquemas del seleccionador, Miki Oca.

"En mis 16 años de selección he tenido grandes entrenadores y me acuerdo de todos, pero permitidme no ser imparcial, Marian (Díaz) ha sido la mejor para mí. Llevamos doce años arriba del todo en la selección y he sido muy afortunada con mis compañeras. Muchas de ellas son excompañeras, pero siguen siendo amigas", aseguró la catalana.

Para Laura Ester, el mejor momento de su dilatada carrera deportiva fue ese Mundial de Barcelona 2013. "No solo por la final, por todo el campeonato que vivimos. Fue increíble y encima nos llevamos el oro, como en París. Y el peor momento con diferencia, sin duda, era el momento de meterme en el agua, y más si está fría. No lo voy a echar de menos. Pero me quedo con que he sido tremendamente afortunada en todo este tiempo", se sinceró.

En su adiós internacional, antes de salir de la portería del todo cuando termine esta campaña con el CE Mediterrani, quiso agradecer el apoyo a sus compañeras y amigas. "Quiero agradecer todo este tiempo a mi familia, a mis padres, primos, tíos y abuelos, a Sergio por acompañarme en este final, pero sobre todo a mis padres, que han sacrificado horas y horas de su vida por seguirme y animarme sin importar los resultados. Les estaré eternamente agradecida. En definitiva, me voy feliz y agradecida por todo lo vivido", apuntó la 'Pajarito' Laura Ester.