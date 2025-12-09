Del Pozo destaca que La Cartuja es "referente" en el deporte por la apuesta "sostenida" de la Junta

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha destacado el esfuerzo económico del gobierno regional para convertir al Estadio La Cartuja en una sede referente en el calendario deportivo. - JORNADA NACIONAL DE PERIODISMO DEPORTIVO

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha destacado que el Estadio La Cartuja de Sevilla se ha convertido en una sede "referente" en el mundo del deporte gracias a la "estrategia sostenida" del gobierno regional, con una inversión de 20 millones de euros para modernizar sus instalaciones.

Patricia del Pozo subrayó que La Cartuja, sede de las próximas tres finales de la Copa del Rey y del Mundial de fútbol en 2030, es un escenario que seguirá albergando importantes acontecimientos deportivos en los últimos años merced a la ampliación de su aforo hasta los 70.000 espectadores y la actualización de la infraestructura.

Asimismo, Del Pozo señaló que la II Jornada Nacional de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa, que tendrá lugar este jueves en el estadio sevillano, representa lo que se quiere promover desde la Junta, el "pensamiento crítico", la "excelencia profesional" y un "espacio compartido" para los periodistas de hoy y los del futuro.

La II Jornada Nacional de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa volverá a situar a Andalucía y La Cartuja como punto de encuentro del periodismo deportivo nacional. Con la colaboración de la Asociación de la Prensa Deportiva de Sevilla, la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía y la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), el programa homenajerá al periodista José Ángel de la Casa, fallecido en este 2025, en un acto con la participación de su hijo Juanma de la Casa.

Acompañarán a De la Casa, los periodistas Lourdes García Campos, Paco Grande y Quique Ortego, en una jornada en la que participarán los principales prescriptores del periodismo deportivo nacional junto al ex seleccionador nacional Vicente del Bosque, el expresidente de la RFEF Ángel María Villar y los exfutbolistas Carlos Marchena y Jesús Navas.

Coincidiendo con el decimoquinto aniversario del título mundial en Sudáfrica, también se rendirá tributo a Alejandro Ruesga, autor de la icónica fotografía del gol de Andrés Iniesta contra Países Bajos que hizo campeona a 'La Roja'.

Asimismo, se ha invitado a los profesores y alumnos de las universidades Loyola, Universidad de Sevilla y EUSA, que generarán contenidos, llevarán a cabo talleres específicos y se integrarán en la organización de un evento que aspira a consolidarse como un punto de encuentro anual de referencia para que profesionales, instituciones y medios compartan ideas, miradas y aprendizaje.