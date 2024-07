La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, regresa a la Copa del Rey MAPFRE

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha visitado esta mañana el Real Club Náutico de Palma (RCNP) antes del inicio de la segunda jornada de la Copa del Rey MAPFRE de vela para desear suerte a todos los participantes, en especial a las tripulaciones de la Women's Cup, que se estrenan este miércoles en la bahía de Palma.

Prohens, que ya estuvo en la pasada edición en la cita palmesana, ha querido repetir su apoyo a los participantes. Además, ha estado con la nueva CEO de MAPFRE Iberia, Elena Sanz, a la que también ha saludado. "Debemos agradecer al RCNP el esfuerzo que ha hecho un año más para impulsar la Women's Cup para que más equipos se puedan desplazar hasta aquí y que lo tengan mucho más fácil. Quiero dar también mi apoyo a todas las participantes que visibilizan el papel de la mujer en las regatas", afirmó la presidenta.

Tras saludar a los equipos acompañada de Rafael Gil, presidente del Real Club Náutico de Palma (RCNP), y visitar el Brunch VIP Purobeach, Prohens subió a bordo de una de las embarcaciones de invitados para vivir de cerca la competición en la bahía de Palma.

"Este año me estreno en el agua y me embarcaré para vivir la Copa del Rey MAPFRE desde primera línea, para poder disfrutar de un deporte que me parece magnífico por el trabajo en equipo, el esfuerzo, la constancia... Valores muy vinculados a este deporte y tan importantes para afrontar también la vida en todas sus etapas", finalizó.

Por otro lado, la actriz y presentadora Carolina Cerezuela ha sido una de las invitadas al Brunch VIP by Puro Beach.