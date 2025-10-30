El Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas da a conocer sus seis finalistas

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas dio a conocer este jueves a los seis nominados, que junto a la Asociación Autismo de Melilla, serán reconocidos en la gala que se celebrará el día 10 de diciembre, en la que se conocerán los ganadores en categoría masculina y femenina.

Con este nuevo galardón, la Fundación Princesa de Girona "busca dar visibilidad a jóvenes deportistas y entidades que destacan por su ejemplaridad, esfuerzo, resiliencia y compromiso social, más allá de los logros estrictamente competitivos", según indicaron en una nota de prensa.

Los nominados en categoría masculina han sido el nadador extremeño con síndrome de Down Guillermo Gracia, ganador de seis oros en el Mundial Virtus de Bangkok 2025, el gimnasta vasco Eneko Lambea, oro en la final de mazas en el Campeonato de España masculino en 2024, y el golfista canario Javier de Bethencourt, campeón de Canarias en categoría infantil masculina en 2024 y ganador de la Copa Blandy.

En la categoría femenina, quienes optan a ganar el galardón son las olímpicas Inés Bergua, triple campeona de Europa y doble bronce mundial este 2025 con la selección española de gimnasia rítmica, y la 'skater' gallega Julia Benedetti, y la escaladora vallisoletana Iziar Martínez.

Además, la Asociación Autismo de Melilla ha sido reconocida como ganadora debido a "ser una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con Transtorno del Espectro Autista (TEA) y que promueve el deporte como elemento de inclusión social".

El Comité de Honor y Valores del Galardón estuvo presidido por Mohamed El Amrani, Premio Princesa de Girona Social en 2014, y lo completaron la nadadora paralímpica Teresa Perales, el exmarchador Valentín Massana, la exnadadora Ona Carbonell, el exfutbolista Ángel Martínez, el extenista Emilio Sánchez Vicario, el director general del Club Baloncesto Río Breogán, Salva Arco, el exciclista Roberto Heras, la jugadora de waterpolo Paula Leitón, y los periodistas Joan Vehils, Santi Nolla y Laura Martínez.

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, declaró que "es una magnífica noticia" que la Fundación Princesa de Girona reconozca "los valores que proyectan estos jóvenes deportistas". "Hablamos de chicos y chicas que nos enorgullecen por sus logros, por sus medallas y por sus valores. Premiarles es reconocer la mejor versión de nuestra juventud, que desde edades tempranas se convierten en auténticos referentes y en los mejores embajadores de España", declaró.

Por su parte, el Director General de la Fundación Princesa de Girona, Salvador Tasqué, explicó que "la razón de ser" de la entidad "es desarrollar el talento joven, inspirando, preparando y activando a muchísimos jóvenes". "De ahí nace este galardón, que pretende inspirar a jóvenes en el ámbito del deporte y en la vida en general, para que sigan caminos similares y den un sentido más profundo a lo que hacen y puedan así desarrollar aún más su talento", subrayó.

Por último, Laura Martínez, directora de Deportes de la Cadena SER, apuntó que desde el jurado han querido premiar "la juventud y los valores". "El premio no se basa solo en el esfuerzo, ya que se busca que desde una edad temprana, se tengan los valores que puedan servir como ejemplo para el resto de la sociedad. Hemos valorado en positivo, con un debate muy enriquecedor. El deporte es un elemento de integración y de inclusión muy importante", zanjó.