Queralt Castellet: "Con los años he entendido que el miedo es algo mucho más subjetivo"

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La snowboarder española Queralt Castellet, cuatro veces olímpica, afirmó con el paso de los años ha entendido "que el miedo es algo mucho más subjetivo" en la charla online WITL Talks at home by Andbank, impulsada por la plataforma de contenidos 'Where is the limit?' liderada por el ex CEO de GAES Antonio Gassó.

"Cuando empecé entendía que el mejor snowboarder era el que tenía más coraje o valentía para tirarse, pero con los años he entendido que el miedo es algo mucho más subjetivo", dijo la primera española que ha logrado una medalla, la de plata, en un Campeonato del Mundo en la tabla de nieve.

Castellet se declaró satisfecha por que su carrera ha sido "ascendente". "Soy profesional desde que tengo 16 años, pero este último he conseguido la mejor temporada de mi vida, ganando incluso un oro en los X-Games, que es el sueño de cualquier deportista extremo", manifestó.

En cambio, con 24 años sufrió un "impacto traumático" en su vida personal, el fallecimiento de su novio y entrenador, Ben Jolly, que le hizo replantearse su vida deportiva. "Tuve que decidir qué quería hacer tanto en mi carrera como en mi vida y decidí retomar mi carrera, pero solo si lo hacía con excelencia. Empecé a rodearme de gente que me podía ayudar a conseguir esa mejora", desveló.

La rider de Sabadell confesó que cada mañana cuando se despierta se plantea "2 o 3 cosas negativas" que le pueden ocurrir y que trabajo en encontrar un pensamiento positivo que "contrareste cada una de ellas". "Antes afrontaba el miedo cerrando los ojos y tirando hacia delante, pero cuando ocurren cosas malas eso no sirve y debemos tener un mayor control de la situación", subrayó.

La subcampeona del mundo en 2015 en halfpipe dijo que solo se preocupa de su actitud, esfuerzo y acciones, que es lo que puede controlar. "Lo que se escapa de ahí no tiene sentido que me preocupe, porque no podré hacer nada y me frustraré", admitió la olímpica en Turín 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 y PyeongChang 2018, donde logró el diploma al concluir en séptima posición.

Junto a la rider catalana también intervinieron en las WITL Talks Stefi Troguet, campeona nacional de telemark, alpinista, guía de montaña, entrenadora de esquí y "cazadora de cimas"; el exempresario de multinacionales como Siemens y Heineken y ahora emprendedor Diego Antoñanzas; y Diulio de Lapeyra, que ha vuelto a correr después de un atropello grave.