Queralt Castellet: "Estoy en la élite sin seguir el camino convencional"

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 'rider' española Queralt Castellet, flamante medalla de plata en los Juegos de Pekín 2022, reconoció que no ha seguido el "camino convencional" para llegar a la élite, por lo que , "mirando atrás" se pregunta "cómo" ha podido llegar, después de gozar de "muy pocas ayudas", al contrario que sus rivales.

"He llegado hasta aquí con muy pocas ayudas, al contrario que mis rivales. Estoy en la élite y mirando atrás me pregunto cómo he llegado. He llegado hasta aquí sin seguir el camino convencional. Cuando hablo con compañeras de otros países no se lo creen", confesó Castellet tras un acto de Iberdrola en el Estadio Vallehermoso de Madrid.

Su plata en el 'Halfpipe' del snowboard de Pekín 2022 es "el resultado de hacer realmente lo que me apasiona". "Hay momentos que no tiene sentido el tipo de decisiones que he tomado. Soy quien soy gracias a la montaña y el snowborad, me ha enseñado a vivir y sobrevivir y es donde yo soy feliz. Me ha enseñado los mejores y peores momentos de mi vida", sostuvo.

"Siempre he llegado aquí aprovechando oportunidades, pasando el máximo de horas en la nieve, eso ha significado vivir fuera, entrar en cada competición con la presión de ganar, porque igual no podía continuar con el año, cosas que deportistas de otros países no hacen. No debería ser así, espero que a partir de ahora las futuras generaciones tengan un camino que tenga sentido", pidió.

La deportista, que afirmó que no se quita la medalla de encima después "de lo que me le costado conseguirla", admitió que todavía no es consciente de "lo que significa esta medalla", la quinta para España en unos Juegos de Invierno. "Cuando llegué me di cuenta de lo que ha movido y significado esta medalla. Al ser un deporte minoritario y no tener el seguimiento mediático durante todo el trayecto hasta al medalla... El contraste es inmenso", relató.

Así, celebró que Iberdrola ampliara su apuesta por la igualdad de la mujer a través del deporte, que beneficia ya de forma directa a alrededor de 600.000 deportistas. "Que aparezcan iniciativas como esta desde Ibredrola da ilusión para que esto cambie y no sea silencio hasta que llega la medalla", añadió.

Finalmente, Castellet lamentó el "momento desolador" que se vive en Ucrania. "Estamos todos muy tristes, te das cuenta de que realmente somos muy poco", concluyó.