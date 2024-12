Quim Salarich brilla en el Eslalon de Alta Badia con su primer 'top 15' de la temporada

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Salarich se metió por primera vez esta temporada entre los 30 mejores en el cuarto Eslalon de la temporada en Alta Badia, en Italia con un dorsal muy alto, un hecho altamente destacable. Con un dorsal muy alto, el 48, fue muy competitivo metiéndose en el puesto 28 en la primera manga y saliendo con la pista en un estado óptimo en la segunda manga finalizó la carrera en 15º lugar, tras remontar un total de 13 posiciones.

Las condiciones de pista eran muy complejas. Desde primera hora de la mañana se veía con claridad que los primeros deportistas que tomaran la salida desde el portillón tendrían una gran ventaja respecto el resto, ya que la pista se marcaba poco a poco y no permitía en zonas como el plano generar buena velocidad.

La estrategia de Salarich fue ser conservador en una primera parte en la que otros deportistas ya se habían salido, para después apretar y ganar velocidad e inercia en la parte intermedia y final. Es así como, marcando una de las primeras referencias más lentas, fue de menos a más para cerrar su primera manga a 2,98 del primer corredor, el noruego Timon Haugan. Solo un dorsal más alto que el catalán pudo calificar entre los 30 mejores, el italiano Simon Maurberger.

En la segunda manga, Salarich tenía una excelente ocasión para remontar posiciones, al salir tercero, y no desaprovechó su ocasión. Con un gran sector en la zona del plano, incluso con un pequeño error, pudo situarse en primera posición provisional marcando un gran registro para soñar con una remontada que finalmente se materializó en 13 puestos para finalizar un gran decimoquinto puesto, con el séptimo mejor tiempo de la segunda manga.

Tras finalizar su prueba, Salarich celebró estar "otra vez en la pomada". "Sabíamos que en verano habíamos trabajado muy fuerte física y técnicamente y encarábamos la Copa del Mundo en una gran situación. En Levi (Finlandia) y Gurgl (Austria) no me dio tiempo a demostrarlo, Val d'Isère (Francia) fue una auténtica lucha, pero hoy he podido mostrar mi potencial", expresó.

"Una primera manga muy sólida incluso fallando al principio, pero en la segunda manga, saliendo tercero tenía la pista perfecta, he empujado y disfrutado y aquí estamos y vamos a luchar por quedarnos en estas posiciones en el futuro", agregó.

Finalmente, Juan del Campo y Aingeru Garay no pudieron acceder al corte de los 30 mejores debido al estado en el que se encontraba la pista y terminaron en la 41º y la 42º posición, respectivamente, en una carrera que logró la victoria el noruego Timon Haugan.