Rafa Lozano: "Para mí sería una satisfacción grande que alguien del equipo igualara mi trayectoria deportiva"

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de boxeo, Rafa Lozano, tiene claro que le resultaría "una satisfacción grande" que algún miembro de su equipo "igualara" su trayectoria deportiva o consiguiera una medalla de oro, mientras que uno de sus pupilos, Enmanuel Reyes, bronce olímpico el pasado verano en París, no duda del buen trabajo que se lleva haciendo y que le hace pensar que están "superpreparados" para superar ampliamente sus resultados en Los Ángeles 2028.

"Mi objetivo una vez que entré en el equipo era conseguir algo que yo no había conseguido, que era la medalla de oro y, sinceramente, para mí sería un orgullo y una satisfacción grande, y de haber cumplido también un objetivo, que alguien del equipo igualara mi trayectoria deportiva, asegura Lozano en un episodio de 'Lo que aprendí de mi entrenador' del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Sobre Enmanuel Reyes Pla, con el que comparte esta charla, el 'Balita' no olvida que "costó mucho trabajo" convertirle en el boxeador que es en la actualidad. "Tuvo un proceso hasta que llegó aquí a España y cuando llegó, tuvimos ese proceso de preparación, incluso no teniendo la documentación, y por invitaciones podía ir a competir, y esa fue la forma también de que se pudiera poner en forma para los Juegos de Tokio, que la verdad que fue la culminación de un trabajo bien hecho", afirma.

El técnico celebra que el hispano-cubano se adaptase "rápido" y admite que no han discutido "nunca". "Es una persona bastante trabajadora, disciplinada, y no ha hecho falta tampoco entrar en ninguna disputa por ese motivo. Siempre que se le ha convocado para ir a una competición, ha respondido siempre, y es por eso que nuestra relación siempre ha sido bastante buena", recalca.

"Yo creo que tiene que ser constante y la constancia te viene los resultados deportivos. Aquí tiene que ser muy perseverante en los entrenamientos, las competiciones, tener ese 'puntito' también de ambición, tiene que ser una persona que quiera las cosas, pero mediante la constancia", prosigue el exboxeador, que considera "un 50-50" la responsabilidad técnico-púgil en el cuadrilátero.

El doble medallista olímpico advierte que cuando le convirtieron en seleccionador le motivó "más el poder leer, saber de otros estilos y de otros países, el cómo entrenan, compiten y desarrollan sus aspectos tácticos también". "Uno disfruta cada vez que se acuestas y dices 'oye, pues yo esto no había caído, esto vamos a introducirlo en el entrenamiento'. Continuamente tienes que ir introduciendo y renovando", puntualiza.

"Yo siempre he querido ser entrenador. Me ha gustado enseñar, sobre todo, poder transmitir los conocimientos que tengo y aportar un granito más al boxeo. Yo llevo seis Juegos, tres como técnico y tres como boxeador, y sinceramente los he vivido siempre de la misma forma, aunque París sí que es verdad que lo he vivido intensamente por el resultado y porque ha habido también un plus que es que ha ido mi hijo, pero, sinceramente la única diferencia ha sido que estos Juegos han sido muy emocionantes por los resultados. Ves como ellos van consiguiendo sus objetivos y eso pues a uno le enorgullece", confiesa.

De cara "a corto y medio plazo", Lozano espera seguir teniendo "los resultados" de los últimos años y "conseguir campeones de Europa, medallas mundiales y llegar a las mejores condiciones para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles". "Ese es el objetivo fundamental, pero en principio hay que seguir manteniendo el no bajar de rendimiento en resultados", demanda.

ENMANUEL REYES: "ESTAMOS SUPERPREPARADOS PARA 4 O 5 MEDALLAS EN 2028"

Junto a Rafa Lozano, comparte sus experiencias Enmanuel Reyes Pla, que conoció a su entrenador "hace siete años". "Gracias al profesor, estoy aquí. De lo que era cuando salí en Cuba, a lo que soy cuando llegué aquí a España, la evolución ha sido inmensa, gracias al entrenador también y a los demás que ha habido en el equipo", subraya.

"Hemos ido paso a paso, hemos ido creciendo poco a poco, a nivel boxístico. La verdad es que cuando empecé, estaba muy mal físicamente, tenía un cuerpo parecido a una 'vaquita' y después poco a poco fuimos cogiendo la forma para llegar en óptimas condiciones a Tokio", relata.

'El Profeta' conocía al doble medallista olímpico ya cuando vivía en Cuba porque uno de sus entrenadores, "Enrique Steiner", había sido técnico del andaluz y "siempre hablaba de él". "Sabía que era el español que tenía dos medallas olímpicas", apunta.

Y en el 'ring', Reyes sabe que Lozano "es el que te guía desde la esquina porque desde abajo es el que ve las cosas más fácil que el que está peleando" y por eso tiene "confianza plena" en él, y también elogia la preparación hacia los Juegos de París donde llegaron sabiendo que "el trabajo estaba siendo bueno" y que "lo único que hacía falta era retocar algunas cosas" para poder conseguir una medalla.

"Desde que empezó el ciclo, el grupo fue creciendo cada día un poco más y cuando empezamos ya a ver en las competiciones importantes que íbamos teniendo resultados, sabíamos más o menos en qué nivel estábamos y a qué podíamos llegar a esos Juegos", añade al respecto.

Y de cara al futuro, Reyes cree que lo más importante es que "el grupo siga creciendo a nivel deportivo" y que en Los Ángeles 2028 puedan "coger cuatro, cinco o seis medallas". "Creo que estamos superpreparados para eso. Tenemos unos entrenadores de primera línea y ya somos conocidos a nivel mundial, ya nos respeta la gente y ya se sabe que el boxeo español está ahí, que era lo que estábamos buscando desde que llegamos aquí y que ya eso nos lo hemos ganado", sentencia.