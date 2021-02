Rafa Nadal, Joan Mir y Ansu Fati optarán a un Premio Laureus 2021

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista Rafa Nadal, el piloto de motociclismo Joan Mir y el futbolista Ansu Fati son los tres deportistas españoles que optarán a un Premio Laureus 2021, los conocidos como 'Oscars del Deporte', tras revelarse este martes la lista de nominados en todas las categorías.

El balear entró en los candidatos a 'Mejor Deportista Masculino', gracias a la conquista de su decimotercer Roland Garros e igualar los 20 'Grand Slams' de Roger Federer, y buscará ganar su cuarta estatuilla tras conquistar en 2011 la de esta categoría, además de las de 'Reaparición' en 2014 y la de 'Revelación' en 2006.

El actual número dos del mundo tendrá una dura oposición en las figuras del inglés Lewis Hamilton, ganador de su séptimo título mundial de F-1 y ganador el año pasado 'ex aequo' junto a Leo Messi, el delantero polaco del Bayern, Robert Lewandowski, la estrella de Los Angeles Lakers LeBron James, campeón del anillo de la NBA, el sueco Armand Duplantis, que acabó con el récord del mundo en pértiga al aire libre de Sergey Bubka con un salto de 6,15 m, y el atleta keniata Joshua Cheptegei, que batió en 2020 las plusmarcas mundiales de 5.000 y 10.000 metros.

Junto a Nadal, otros dos deportistas españoles destacados de 2020 recibieron nominaciones, aunque ambos tendrán que pelear por el Laureus a la 'Mejor Revelación'. Joan Mir, actual campeón del mundo de MotoGP, y el delantero hispano-guineano del FC Barcelona Ansu Fati, optarán a este galardón frente al ciclista esloveno Tadek Pogacar, ganador del Tour de Francia, los tenistas Dominic Thiem, campeón del US Open, e Iga Swiatek, gandora de Roland Garros, y Patrick Mahomes, 'quarterback' de los Kansas City Chiefs.

Además, en la categoría de 'Mejor Deportista Femenina', las candidatas a suceder a la gimnasta estadounidense Simone Biles son la ciclista neerlandesa Anna van der Breggen, la esquiadora italian Federica Brignone, la atleta keniata Brigid Kosgei, la tenista japonesa Naomi Osaka, la futbolista francesa Wendy Renard y la jugadora de baloncesto estadounidense Breanna Stewart.

Por otro lado, en cuanto a la categoría de 'Mejor Equipo', el Bayern Múnich alemán, ganador de todos los títulos nacionales e internacionales de la temporada, partirá como favorito para relevar en el palmarés a la selección sudafricana de rugby con la escudería Mercedes, Los Angeles Lakers, el Liverpool inglés, la selección argentina de rugby y los Kansas City Chiefs como los otros candidatos.

Finalmente, los estadounidenses Daniel Bard (Béisbol), Alex Morgan (Fútbol), Max Parrot (Snowboard), Mikaela Shiffrin (Esquí) y Alex Smith (Fútbol americano), y el japonés Kento Momota (Bádminton) fueron los nominados a 'Mejor Reaparición'. Los proyectos 'Box Girls Kenia', 'Kick For More' y 'Fundación Colombianitos' optarán al 'Laureus Sport for Good' que se concede por su labor solidaria y en favor de la igualdad e inclusión social.