Raúl Chapado: "El 2025 es un año de muchos retos, extraño y de difícil planificación"

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, afirmó este jueves que el 2025 es un "año de muchos retos, extraño y de difícil planificación" y marcado también por la celebración de los Juegos Olímpicos de París donde vio "quizá la mejor actuación de la historia" de España, un país que cree que en términos de disciplinas puede presumir de "globalidad".

En un desayuno informativo con la prensa, el dirigente repasó el año 2024, "muy importante por la trascendencia de Paris 2024, los Juegos más grandes de la historia, sobre todo por el impacto del atletismo en particular".

"Quizá ha sido la mejor actuación de la historia olímpica de España", apuntó Chapado sobre una cita donde ganaron cuatro medallas, con dos oros. "Fueron unos grandes Juegos. En cambio, en el Europeo de Roma no hicimos un gran campeonato, mediáticamente fue muy bien por los oros de Jordan (Díaz) y Ana (Peleteiro)", advirtió.

El exsaltador le dio igualmente "mucho valor" a que el pasado año se batiesen 107 récords de España, "una cifra realmente importante" y algunos de "muchísimo valor" como el de Thierry Ndikumwenayo en los 10.000 metros "por hacerse en una final olímpica". Además, los datos en los rankings "dan un reflejo del nivel del equipo español".

A nivel de eventos, recalcó el "dato histórico" de 371 organizados y destacó que España sea "el quinto país" que tiene más dentro del 'Global Calendar', aparte de las 384.000 licencias de día que aplacan cualquier duda "de la recuperación" tras la pandemia. "Se ha recuperado y superado", celebró.

Raúl Chapado también se refirió a la contratación de una empresa británica para el marketing digital y que les ha desvelado que hay "6,7 millones de personas con interés, practican o consumen atletismo". "Nos va a ayudar a conocer cual es el mercado en el que nos movemos y va a favorecer al atletismo general", admitió.

UN 2025 DE "MUCHOS RETOS" Y DE "DIFÍCIL PLANIFICACIÓN"

En cuanto al año 2025, el presidente de la RFEA aseguró que es de "muchos retos" y que es de "difícil de planificación especialmente en invierno y con pruebas fuera de Europa" ya que en marzo, tras el Europeo de Pista Cubierta en Países Bajos, se celebrará el Mundial de la misma modalidad en China. "Es un año extraño. Además, preparar los Juegos supone a los atletas un esfuerzo que pesa en lo físico y mental y ellos entienden que es un periodo de regeneración", remarcó.

Por eso no sabe quién optará por saltarse esta temporada en la ahora denominada 'Short Track', aunque "hay otros que tienen una tremenda ambición" y que no les importaría doblar las dos grandes citas como el joven Elvin Josué Canales, que hace unas semanas batió el récord nacional de 800 m 'indoor'.

"La semana que viene vamos a empezar a ver quién está en disposición. El Europeo es más 'fácil' para nosotros porque tenemos más posibilidades. Vamos a ver una pista cubierta de transición y vamos a ver cuantos de los grandes van a querer hacer dos grandes campeonatos seguidos", puntualizó el dirigente, para que el se está pudiendo ver "el atletismo más competitivo de la historia".

Chapado recordó que este año, a finales de junio. Madrid acogerá el Campeonato de Europa por Equipos. "Va a ser una grandísima competición, es por selecciones y la atmósfera es diferente. Coincide con un evento de la nueva 'Grand Slam Track' y algunas estrellas británicas y francesas ya tienen firmado competir allí, pero los atletas que vengan serán siempre de muchísima calidad", manifestó.

En este sentido, sobre esta nueva liga creada por Michael Johnson, se mostró "totalmente a favor" a su introducción. "Si queremos competir con otros deportes deben surgir competiciones profesionales. No está en el 'Global Calendar' y World Athletics está trabajando para meterla en el sistema", indicó el exatleta, que no ocultó que España está "lejos" de organizar pruebas de este tipo o de la Liga Diamante porque "no hay grandes instalaciones, no hay cultura deportiva en la pista para llenarlas y hay que tener dinero".

Tampoco hay en la actualidad "ninguna candidatura más encima de la mesa" para que alguna ciudad española organice algún gran evento porque es "muy costoso" y porque para 2029, donde Barcelona podría estudiar optar al Mundial, ya hay candidaturas "muy potentes como Londres y Roma". En 2027, habrá Europeo en Pista Cubierta en Valencia con "un nivel muy alto", mientras que a finales de febrero se volverá a celebrar la cita de Madrid del World Indoor Tour Gold. "Hacemos un gran mítin para los recursos que tenemos", admitió.

Preguntado por cuándo podrá competir con la selección el saltador nacionalizado Lester Lescay, aclaró que es una "cuestión muy administrativa". "Hace año y medio le concedieron el transfer de eligibilidad para el 12 de enero y le ha llegado el pasaporte el 16, por lo que se le ha requerido a World Athletics si puede competir con España. Nuestra esperanza es que pueda competir en Apeldoorn", detalló.

Por otro lado, sobre otras disciplinas, resaltó que en marcha España es "la potencia número uno" y en los relevos de velocidad "se han conseguido muchísimos resultados, sobre todo con el 4x400 masculino y el 4x100 femenino". "Puede que no tengamos grandes talentos, pero sí equipo para pelear por una final y por las medallas en el ámbito europeo", expresó.

"MI PRIORIDAD ES LA RFEA"

"No vamos a ser buenos en todo, le pasa a los Estados y a Gran Bretaña. Hay pocas federaciones que tengan más globalidad que la española y también las generaciones influyen. Una de nuestras preocupaciones son los saltos verticales, pero en altura hemos detectado que en Sub-16 y Sub-18 hay talentos. Me preocupa más el tema de entrenadores, viendo que es difícil que haya una renovación de elite", añadió al respecto.

Finalmente, Raúl Chapado habló sobre la posibilidad de que Sebastian Coe, presidente de World Athletics, sea elegido en marzo nuevo máximo mandatario del Comité Olímpico Internacional (COI), y su actual puesto como uno de los cuatro vicepresidentes del ente rector del atletismo mundial.

"Si Sebastian Coe fuese elegido, según los estatutos habría un periodo de transición y la vicepresidente primera, Ximena Restrepo, tomaría el puesto como interina hasta las elecciones que serían en el Congreso previo al Mundial de Pekín de 2027. Si Coe es elegido al atletismo le va a ir mucho mejor, pero hay un español (Juan Antonio Samaranch) y al país le vendría muy bien", opinó.

Chapado también dejó claro que "ahora mismo" no está "pensando" en poder relevar al británico. "Y estaría mintiendo si digo que lo descarto. World Athletics es muy global y no hay que estar en su Consejo para tener una candidatura. Los que quieran aspirar a ser presidente no lo van a decir hasta el 2026. Mi prioridad es la RFEA y para presentarme tengo que notar apoyo, no voy a interferir ni ir a ninguna 'guerra'", sentenció.