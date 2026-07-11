La Real Federación Española de Rugby aprueba su hoja de ruta para la temporada 2026-27

Lance de un partido de la selección española masculina de rugby. - FERUGBY

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Rugby (FERugby) ha validado su calendario de la temporada 2026-27 para las competiciones domésticas, buscando "la consolidación del modelo de alto rendimiento, el impulso a las franquicias Iberians y la preparación de las selecciones nacionales para los próximos retos mundialistas y olímpicos".

Así lo apuntó este sábado la FERugby tras la reunión de su Asamblea General. "La acción de élite en los campos nacionales ya tiene su punto de partida: la División de Honor masculina arrancará el 26 y 27 de septiembre, mientras que la Liga Iberdrola de Rugby romperá a caminar el fin de semana del 10 y 11 de octubre", añadió la nota de prensa.

"Más allá de las ligas, el nuevo curso traerá importantes cambios estructurales enfocados en el crecimiento deportivo. Entre las principales novedades destaca la implementación de la Unidad de Rendimiento y la consolidación del Área de Competiciones. Asimismo, se acometerá una reorganización de los Centros de Rugby M20 y M18, y se consolidarán los programas de seguimiento integral al deportista a través de la alianza PROAD-FELLOWSHIP", subrayó el comunicado oficial.

"En el terreno del Alto Rendimiento, los objetivos a nivel de selección son tan ambiciosos como ilusionantes. Con el foco internacional en el horizonte, comienza oficialmente el plan de preparación del XV masculino para la Copa del Mundo de Australia 2027, mientras que el XV femenino arranca su andadura en busca de la clasificación para el Mundial de Australia 2029", agregó la FERugby.

Luego se indicó que "la modalidad olímpica vivirá un año de máxima intensidad". "Esta temporada comenzará la clasificación para los Juegos Olímpicos, un trayecto que se recorrerá al más alto nivel competitivo con la presencia de ambos equipos (Los Leones7s y Las Leonas7s) compitiendo de manera simultánea en la primera categoría de las HSBC World SVNS Series", recalcó el comunicado de prensa.

"Quizás los mayores cambios y apuestas de esta Asamblea llegan en el apartado de las franquicias nacionales, que continúan transformándose con el fin de dotar de herramientas competitivas a las selecciones nacionales", aludió la FERugby a su proyecto bautizado como Iberians.

"Finalmente, la Asamblea refrendó el continuo desarrollo del arbitraje español. Se seguirá trabajando activamente en la implantación de un sistema de seguimiento de competiciones conjunto con los clubes y en el programa de árbitros de alto rendimiento. Además, en esta temporada se ha recuperado el enriquecedor programa de intercambio con otras federaciones internacionales y se mantiene con paso firme la hoja de ruta marcada por el proyecto estratégico de captación de talento arbitral para el ciclo 2025-2028", concluyó la FERugby en su nota.