El reto de Fran Bowtie: ¿A cuántos corredores puedes adelantar desde el último en la Media Maratón de Madrid? - FRAN BOWTIE

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Joma Fran Bowtie afrontó el reto en la reciente Movistar Madrid Medio Maratón de empezar desde la última posición en la salida y ver a cuántos corredores podía adelantar durante la prueba de 21 kilómetros por las calles de la capital de España.

El resultado fue 17.392 adelantamientos y una remontada hasta el puesto 6.334 en la meta. El desafío de la Movistar Madrid Medio Maratón formó parte del contenido habitual de Fran Bowtie, basado en propuestas deportivas con un alto nivel de exigencia.

En este caso, el foco no estaba en la clasificación final sino en la capacidad de superarse dentro de la propia carrera. Y todo ello testando el producto oficial de Joma, ya que completó la carrera con el modelo de alto rendimiento RS-9000 personalizado para Madrid.

Las zapatillas ultraligeras, equipadas con placa de carbono, fueron parte del impulso que el embajador de la marca necesitó para completar con éxito la prueba. El impacto del desafío también se está reflejando fuera del asfalto, con el vídeo acerca del reto que ya ha superado las 10.000 visualizaciones.