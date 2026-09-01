La revista 'Mujer y Deporte' detalla las ayudas a deportistas en su tercera entrega de 2026. - CSD

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La revista de 'Mujer y Deporte', con la que el Consejo Superior de Deportes (CSD) busca la visibilización de todas las mujeres implicadas en el ámbito deportivo, cuenta en el tercer número de 2026 con las experiencias personales de la regatista Nora Brugman, la atleta paralímpica Sara Andrés y la actual seleccionadora de baloncesto 3x3, Sandra Ygueravide.

Nora Brugman, con tres medallas en Campeonatos del Mundo y dos preseas en Campeonatos de Europa, abraza en esta etapa la maternidad. Ella es la primera beneficiaria de las Becas Transición, con las que el CSD asiste a los deportistas en el momento de su retirada.

En activo sigue todavía Sara Andrés, para quien el deporte se convirtió en su vía de escape tras afrontar la pérdida de sus pies en un grave accidente y superar dos procesos de cáncer. Nada de eso ha impedido que en la actualidad cuente con cinco medallas entre Europeos y Mundiales, además de una prestigiosa cuarta posición en los Juegos Paralímpicos de París.

Por su parte, Sandra Ygueravide explica cómo está siendo su transición de compañera a entrenadora del equipo español de baloncesto 3x3. Con más de 100 internacionalidades a sus espaldas, dos platas y dos oros en la Copa de Europa y la valiosa plata de los Juegos Olímpicos de París, la seleccionadora nacional narra cómo es su nueva vida en el banquillo.

La revista también incluye una serie de reportajes, como el dedicado a los recursos que el CSD destina a los deportistas de alto nivel para su desarrollo personal y profesional. El organismo ha dado a conocer los detalles de estas ayudas en cuatro encuentros desarrollados en los Centros de Alto Rendimiento de Madrid, Sant Cugat, León y Sierra Nevada.

En el último número de la revista Mujer y Deporte se exponen igualmente los principales resultados de la decimocuarta edición del Anuario de Estadísticas Deportivas bajo una perspectiva de género, recogiendo una selección de los datos más relevantes.

Destaca la empleabilidad en el sector. Uno de los reportajes tiene como protagonista a Carolina Marín, con motivo de la entrega de la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, la máxima distinción honorífica del deporte en nuestro país. Este reconocimiento es fruto de la brillante carrera de la onubense, que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Su palmarés incluye, entre otros, tres Mundiales y siete Europeos.

También ocupa un lugar destacado en las páginas de la revista el conjunto español de gimnasia rítmica, que ha confirmado su resurgir al conquistar recientemente un oro y una plata en el Campeonato del Mundo y certificar su clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Por su parte, el reportaje acerca de la selección femenina sub-19 deja claro que España, con su quinto europeo de la categoría consecutivo, sigue siendo líder en fútbol formativo.

Para finalizar, se ofrece una pieza informativa sobre la buena salud del baloncesto femenino, que muestra las bases que se sentaron durante años pasados para que La Familia afronte con grandes expectativas los torneos venideros, en los que contará por primera vez en la historia con tres jugadoras españolas seleccionadas en el "draft" de la liga estadounidense, la WNBA.

Asimismo, este número de la revista 'Mujer y Deporte' recuerda las diferentes citas claves para el deporte femenino español durante los meses restantes del año. Con esta publicación, el CSD promueve la visibilidad de la mujer en el ámbito de la actividad física y el deporte, en cualquier área y nivel, convirtiendo a deportistas, entrenadoras, árbitras y dirigentes en las protagonistas de sus páginas.