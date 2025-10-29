Reyes Estévez buscará el récord de Europa M45 en la Media Maratón Melilla Ciudad del Deporte

El doble meOct. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Reyes Estévez, de 49 años, buscará el récord de España M45 de medio maratón, que es también, con 1h05.21, la plusmarca continental, el 16 de noviembre en la XIII Media Maratón Melilla Ciudad del Deporte.

La plusmarca la ostenta Marcos Sanza desde el 23 de octubre de 2022 en Valencia. El atleta catalán, que ya superó ese registro en mayo cuando firmó 1h05.15 en la Media Maratón de Chiclana -cuyo circuito no estaba homologado-, aseguró sentirse "en uno de los mejores momentos de forma de los últimos tiempos.

Con una preparación en la que combina sesiones de carrera, ciclismo y natación, Estévez dijo estar "muy bien". "Los entrenamientos me están saliendo perfectos y no he tenido ninguna lesión. Desde la Media Maratón de Marbella -donde ganó con 1h07:30 pese a las adversas condiciones meteorológicas- me he mantenido muy regular, corriendo entre 80 y 100 kilómetros semanales a pie y haciendo trabajo complementario de bicicleta y natación", explicó.

Estévez, finalista olímpico, campeón de Europa, subcampeón mundial indoor y doble medallista de bronce mundial de 1500 metros, afronta esta nueva etapa deportiva con la misma ambición que en sus años de élite. "Cuando me retiré del atletismo profesional jamás imaginé que a los 49 años estaría compitiendo así. Si me hubieran dicho entonces que correría maratones y medias maratones a este nivel, no lo habría creído. Pero me encuentro muy bien, con salud, sin lesiones y con ilusión por seguir planteándome retos", afirmó.

Como parte de su preparación, Estévez disputará el Ironman de Valencia el 9 de noviembre, apenas una semana antes de su cita con Melilla, aunque insistió en que su foco principal está puesto en el medio maratón.

"El triatlón me ha ayudado mucho a mantener la forma y a descargar impacto. Gracias a la bicicleta y la natación puedo seguir trabajando el cardio sin castigar tanto las piernas, y eso me permite recuperarme mejor", comentó, convencido de este entrenamiento, el mismo que cuando firmó 2h16:26 en el Maratón de Valencia 2024 justo una semana después de competir en un Medio Ironman.

Sobre su participación en la Media Maratón Melilla Ciudad del Deporte, Estévez se mostró especialmente motivado. "Estoy muy orgulloso de que hayan contado conmigo para ser la imagen de la carrera. Me han hablado muy bien del circuito, es rápido y llano, y eso me beneficia. Mi objetivo es correr lo más rápido posible y devolver con un buen resultado la confianza que han depositado en mí", dijo.