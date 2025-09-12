Reyes Pla se queda el bronce tras perder en semifinales del Mundial de boxeo

Archivo - Enmanuel Reyes Pla (dcha.), durante un combate. - Matthieu Mirville - DPPI Media / AFP7 / Europa Pre

Martín Molina y Adrián Fresneda cayeron en cuartos de final y el 'Profeta' lucirá su medalla junto al azerbaiyano Loren Berto Alfonso

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El boxeador español Enmanuel Reyes Pla ha perdido en semifinales de la categoría de -90 kg durante el Campeonato del Mundo élite, que se está disputando en Liverpool (Inglaterra), mientras que sus compatriotas Martín Molina, en -50 kg, y Adrián Fresneda, en -85 kg, han perdido sendos combates de cuartos de final.

En el M&S Bank Arena, Molina fue el primer representante español que subió este viernes al cuadrilátero. Sin embargo, con polémica por las decisiones de los jueces (1-3 / 29-27, 27-29, 27-29, 28-28 y 27-29), dijo adiós al torneo tras su pelea frente al mongol Battulga Aldarkhishig.

Luego Fresneda sí perdió por unanimidad (5-0 / 30-27, 30-27, 30-27, 30-27 y 30-27) contra el púgil uzbeko Akmaljon Isroilov. Y para la sesión nocturna quedó la pelea del 'Profeta' Reyes Pla, ganador del bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y que aquí lucirá esa misma medalla junto al azerbaiyano Loren Berto Alfonso, 'víctima' del brasileño Isaias Filho.

Contra Turabek Khabibullaev, Reyes Pla realizó un buen primer asalto porque controló los directos de zurda de su oponente, lo cual convenció a tres de los cinco jueces. Sin embargo, en el siguiente asalto atacó más el uzbeko y eso cambió las tornas de las puntuaciones, si bien el 'Profeta' quizá se había merecido un mayor reconocimiento.

En el tercer y definitivo asalto, los jueces repitieron sus decisiones del anterior 'round' y Reyes Pla consumó su derrota por 4-1 (30-27, 30-27, 29-28, 29-28 y 27-30) en este Mundial, que es el primero organizado por World Boxing para sortear el conflicto entre la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) y el Comité Olímpico Internacional (COI).