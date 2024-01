La RFEA anuncia la aplicación "inmediata" de sanciones a dos atletas por presunta infracción antidopaje

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha anunciado que ha procedido a aplicar "de forma inmediata" las sanciones provisionales a dos atletas españoles por una presunta infracción de las normativas antidopaje, anunciada por el director de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), José Luis Terreros.

"La RFEA está obligada a cumplir rigurosamente el marco legal vigente en materia de dopaje, lo que incluye todas las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. En consecuencia, en cuanto han sido recibidas las notificaciones oficiales relativas a estas sanciones, la RFEA ha procedido de forma inmediata a implementar dichas sanciones conforme a lo establecido en la normativa aplicable", señaló en un comunicado.

Según informa este viernes el diario deportivo AS, Terreros, que todavía no ha dimitido de su cargo a pesar de la petición del Consejo Superior de Deportes (CSD) para hacerlo "a raíz de una denuncia por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos", ha firmado dos resoluciones sancionadoras por irregularidades en el pasaporte biológico en España de dos atletas, cuyos nombres no han trascendido.

"Ante las posibles acciones que puedan emprender los atletas para defender sus intereses, la RFEA se mantendrá atenta a las decisiones que puedan adoptar las autoridades competentes en estos casos", destacó el organismo federativo, que insistió en su "compromiso con la transparencia, la justicia y la ética deportiva".

Además, la RFEA manifestó su "firme y contundente posición en contra del dopaje en el deporte". "Queremos reiterar que la integridad, la equidad y el espíritu deportivo son pilares fundamentales del atletismo y deben ser defendidos por encima de cualquier logro deportivo. En este sentido, la RFEA siempre estará del lado de aquellos atletas que demuestren su compromiso con una competición limpia y justa, y que respeten las normas establecidas para garantizar la igualdad de condiciones en el deporte", apuntó.

"Reiteramos que nuestra postura es inquebrantable en la lucha contra el dopaje y que siempre trabajaremos en plena colaboración con las autoridades competentes para erradicar estas prácticas del atletismo. Es nuestra responsabilidad y deber colaborar con las autoridades competentes para asegurar que todos los atletas, sin excepción, cumplan con las normativas antidopaje", finalizó.