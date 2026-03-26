La RFEA se une al proyecto Deporte y Valores de la Cañada Real

La Real Federación Española de Atletismo se une al proyecto Deporte y Valores de la Cañada Real - RFEA/SPORTMEDIA

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) se unió este jueves al proyecto Deporte y Valores de la Cañada Real (Madrid), sumándose al trabajo que PGR ONG desarrolla desde hace dos años.

Desde el pasado mes de septiembre, niños, niñas y adolescentes del Sector 5 encuentran en el atletismo, además del rugby y el fútbol, una nueva herramienta de cooperación, inclusión y transformación social.

La colaboración de la RFEA se presentó este jueves con el presidente Raúl Chapado, la presidenta de PGR ONG, Patricia García; el Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana; Ignacio Sánchez Segura; las exatletas Patricia y Cristina Sarrapio; la Coordinadora de Proyectos de PGR ONG, Pilar Pallero; y, en representación de la Asociación de Vecinos y Vecinas del Sector 5 de la Cañada Real, Mariluz González.

Esta colaboración de la RFEA se suma al trabajo que PGR ONG desarrolla desde hace dos años en la Cañada Real Galiana, donde el deporte se utiliza como medio para promover la convivencia, la autoestima y la educación en valores en entornos de alta vulnerabilidad.

"Nos sentimos muy felices de unirnos a un proyecto que genera un impacto real en la vida de estos menores. El deporte tiene un poder transformador, y aquí podemos verlo y vivirlo cada día", dijo Chapado.

"Estamos muy agradecidas por la colaboración de la RFEA. Este proyecto comenzó hace dos años con el rugby y hoy incorporamos el atletismo, lo que nos permite ampliar la oportunidad de aprendizaje y valores a más jóvenes", añadió Patricia García.

Mientras, Pilar Pallero y Mariluz González destacaron la importancia de la iniciativa para la comunidad del Sector 5. "Trabajar con menores en una zona de alta vulnerabilidad requiere cuidado y dedicación y junto con la Real Federación Española de Atletismo no solo enseñamos deporte, sino también valores y confianza en sí mismos", apuntaron.

El presidente de la RFEA, Raúl Chapado, agradeció a las entidades que están contribuyendo a que el proyecto de atletismo en la Cañada Real sea una realidad: la Fundación Sportium, que impulsa el desarrollo de la actividad deportiva facilitando los recursos necesarios; Riesgo y Gestión, que garantiza su protección y seguridad durante la práctica deportiva; y JOMA, que vestirá a un equipo de niños y niñas que competirán los próximos 16 y 17 de mayo en el DNA + Track'atlón organizado por la RFEA en el CDM Gallur.