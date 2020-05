La RFEDI publica el listado parcial de integrantes de sus Equipos Nacionales para la temporada 2020-2021

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) presentó este viernes el listado parcial de los primeros 13 integrantes de sus equipos para la próxima campaña, una nómina que se podría ampliar "una vez se reduzca la incertidumbre actual en relación a los programas y financiación de la actividad de alta competición".

"Es una lista muy restrictiva, de contingencia, que será ampliada a buen seguro en menos de un mes, cuando la federación tenga clara la situación global y por tanto se pueda llevar a cabo la planificación deportiva real de la próxima temporada. La desaparición de determinadas incertidumbres permitirá ir incorporando deportistas, así evitamos generar falsas expectativas o programas inviables", apuntó al respecto Olmo Hernán, CEO y director deportivo de la RFDEI.

Esta primera lista está formada por los deportistas de disciplinas olímpicas que lograron resultados destacados el pasado invierno y consta de 13 componentes, nueve absolutos y cuatro Sub-21 "que más proyección han demostrado esta temporada y que están en el ránking FIS dentro de los 10 mejores de su edad a nivel mundial en su disciplina".

De este modo, Adur Etxezarreta, Albert Ortega, Juan del Campo y Joaquim Salarich, en Esquí Alpino, Imanol Rojo, en Esquí de Fondo, Thibault Magnin y Javier Lliso, en Freeski-Freestyle, y Queralt Castellet (FCEH- CEMT) y Lucas Eguibar, en Snowboard, son los elegidos en el Equipo Absoluto, del que destaca la ausencia del 'rider' Regino Hernández, actual bronce olímpico y lastrado la pasada campaña por una lesión que le impidió estar listo para su inicio. Jaume Pueyo (Fondo), Alejandro Gómez (Freeski-Freestyle), Lucas Verdaguer (Freeski-Baches) y Álvaro Romero (Snowboard) son los Sub-21.

El director deportivo aclaró que espera completar la lista "en menos de un mes". "El ejercicio que debemos hacer es de balance entre las necesidades de programa, la disponibilidad presupuestaria y la posibilidad de entrenar fuera de España, que lo que más nos preocupa ahora. Tenemos un equipo técnico plurinacional y nuestra programación deportiva se hacen en un 80 por ciento fuera de España", advirtió.

Hernán no olvida que la campaña 2019-2020 también terminó "un mes antes de lo previsto" y que eso provocó que haya deportistas que "no han podido demostrar todo su potencial". "Por eso se va a crear una comisión técnica de expertos que nos va a ayudar a generar los listados de integración en Equipo B, C y Grupos de Desarrollo para 2021", indicó. "Los datos indican que debería haber de cuatro a ocho bajas y alguna alta de deportistas que no han tenido aún la oportunidad de disfrutar de la ayuda que supone estar en un equipo nacional", añadió.

En cuanto a la pretemporada, marcada por las restricciones provocadas por la pandemia del coronavirus, reconoció que era la "mayor preocupación" y que tratarán de "encontrar el equilibrio entre no correr riesgos para la salud de los deportistas, ni incurrir en gastos imprevistos y, por otro lado, conseguir que los deportistas entrenen y mejoren".

"Los desplazamientos van a estar muy limitados y protocolizados, hay que aprender a gestionar esta nueva variable de entrenamiento y que no se convierta en una nueva fuente de estrés para los deportistas. Seguramente la realidad nos llevará a mucha preparación física especifica, concentraciones en nieve mas largas y mas cerca para evitar traslados, menos entrenamientos compartidos con otros equipos, pero veremos como evoluciona", sentenció.

PIDE 'FAIR-PLAY' PARA QUE TODOS LOS PAÍSES COMPITAN EN IGUALDAD

Por otro lado, ante una temporada 2020-2021 "clave precisamente por los Mundiales y también por la clasificación olímpica", pie a las Federaciones Internacionales "hacer un esfuerzo de empatía y de juego limpio y tener en cuenta que hay equipos que ya entrenan normalmente que van a competir contra otros que no pueden hacerlo".

El CEO de la RFEDI recordó que habrá "competiciones clasificatorias en las que España no podrá participar y otros países sí" y por eso opina que es algo que "debe regularse bien para no poner en dificultad a un país que venía creciendo intensamente en los últimos 4 años en disciplinas de invierno".

Finalmente, Hernán remarcó que tienen "el objetivo ambicioso e inédito" para la próxima temporada de intentar "obtener varios podios en snowboard y freeski" y de tratar de alcanzar "el 'top 20' en las disciplinas clásicas de esquí alpino y fondo".