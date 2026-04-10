La RFEN busca conectar con el mundo empresarial para "no tener que depender de la alta competición"

Archivo - El presidente de la Real Federación Española de Natación (RFEN), Fernando Carpena. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Natación (RFEN), Fernando Carpena Pérez, advierte que desde el organismo federativo buscan "conectar con el mundo empresarial para no tener que depender de la alta competición" ya que esta "solo" debería aportar y ayudar al organismo a lograr "el nombre".

"Desde la federación, buscamos conectar con el mundo empresarial para no tener que depender de la alta competición porque esta solo debería darnos el nombre", afirmó en su Fernando Carpena en su discurso de introducción en las jornadas 'Aquatics Business Club' celebradas en la sede Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

El dirigente aseguró que tienen "los Fórmulas 1 del agua", pero que necesitan entender "el rol de las empresas porque se la juegan y participan". "Tenemos que buscar vínculos con ellos para que ambos crezcamos. Nos necesitamos para intentar hacernos más fuertes. La alta competición no se sufraga con las ayudas del Estado", reconoció.

En ese sentido, la Fundación Deporte Joven del CSD cobra un protagonismo muy importante. "La fundación cumple 30 años comprometido con los valores del deporte y promoviéndolos. Uno de los proyectos más recientes está siendo el apoyo al deporte a través de la deducción fiscal para las empresas que apoyen a las entidades deportivas", explicó el director general de la entidad del Consejo Superior de Deporte (CSD), Aitor Canibe.

La gestión resulta "muy ágil" para el CSD "porque cuando una empresa destina una cantidad para apoyar el deporte nacional a través de nosotros, se tarda como máximo 72 horas en que llegue al deportista, el club o la federación". "Los recursos son siempre limitados y no crecen, pero la colaboración de lo público-privado es el nuevo modelo del deporte", subrayó.

"Vamos a poner en valor nuestro trabajo porque muchas veces somos muy críticos con nosotros mismos, pero ves que a nivel internacional el proyecto es muy bueno", resaltó Canibe.

En el marco de las jornadas 'Aquatics Business Club' celebradas en la sede Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la directora de Turismo, Cultura y Deporte del organismo, Inmaculada Benito Hernández, lo inauguró con un discurso en favor del apoyo empresarial al deporte nacional.

"España ya lidera en el agua, ahora toca en el ámbito empresarial. Estamos en el camino hacia ello, pero hay que seguir para lograr esos éxitos empresariales que ya tenemos en el deporte", destacó en unas jornadas que cerraron Oriol Serra, Global KAM Swimming Federations & Hospitality en Fluidra Commercial Pool; y el responsable de desarrollo de Negocio de la RFEN, Ángel J. Martínez López.