La RFEVB celebra su 65º aniversario con la Gala Anual para "mirar al futuro" desde Guadalajara

La RFEVB celebra su 65º aniversario con la Gala Anual. - RFEVB

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián de Guadalajara acogió este sábado la Gala Anual de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB), una edición especial al coincidir con el 65º aniversario del organismo federativo y que reunió a deportistas, técnicos, clubes, federaciones, instituciones, patrocinadores y medios de comunicación.

"La velada se consolidó como el principal punto de encuentro anual del voleibol español y sirvió para reconocer a las figuras y entidades más destacadas de la temporada, en una ceremonia que combinó contenido institucional, emoción y reconocimiento deportivo", señaló la RFEVB.

El presidente de la RFEVB, Felipe Pascual, abrió su intervención subrayando el valor decisivo del respaldo institucional e hizo especial mención al Ayuntamiento de Guadalajara porque sin dicho organismo habría sido "muy difícil sostener y desarrollar deportes como el voleibol".

"También tuvo un emotivo recuerdo a la memoria de Antonio López Bonillo, expresidente de la RFEVB, y Antonio Morales, presidente del Comité Técnico de Árbitros", dijo el ente federativo en su nota de prensa.

Pascual recordó una trayectoria "llena de dificultades, pero también de felicidad" y apeló a la responsabilidad colectiva para avanzar. "El voleibol quiere crecer, mirar al futuro y ser un ejemplo de esfuerzo compartido", afirmó, situando la gala como símbolo de una nueva etapa.

Luego el presidente tildó el último año como punto de inflexión, con una renovación de la imagen federativa y cambios profundos en la gestión de las competiciones. "En ese contexto, quiso reconocer expresamente el trabajo de las federaciones territoriales y de los clubes, pilares --dijo-- del presente y del futuro del voleibol español", apuntó el texto.

"Pascual puso en valor también los recientes resultados de las selecciones nacionales, que invitan al optimismo, así como la recuperación de las relaciones institucionales y el compromiso firme de la Federación por mejorar las condiciones de los deportistas", añadió la nota.

"Comunicar no es solo contar lo que hacemos, sino dar valor a nuestro trabajo y reforzar el futuro", comentó Pascual antes de recordar que este 28 de diciembre se cumplen oficialmente 65 años de historia de la RFEVB, una efeméride que "invita a celebrar el camino recorrido y a mirar adelante con ambición y responsabilidad", según concluyó.

La Gala distinguió a Pablo Herrera con el Premio a la Trayectoria; a Patricia Aranda y Miguel Ángel de Amo como mejores jugadores del año; a Alexis González y Esther López como Técnicos del Año; y a Susana Rodríguez Játiva con el Premio RFEVB a los Valores en el Deporte.

Y finalmente también fueron conedcorados Sofía Izuzquiza y César Irache como Jóvenes Promesas, junto al diario 'Marca', a la empresa energética Iberdrola y a la Generalitat Valenciana "por su apoyo al desarrollo del voleibol", acorde al comunicado de prensa de la RFEVB.