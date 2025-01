La RFME reconoce el "talento", la "valentía" y el "arrojo" de los pilotos españoles campeones del mundo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Motociclista Española (RFME) reconoció este miércoles el "talento", la "valentía" y el "arrojo" de los y las pilotos españoles que lograron proclamarse campeones del mundo o continentales, o se subieron al podio en pruebas internacionales, con mención especial para la catalana Laia Sanz, que recibió el 'Casco de Oro'.

La sede del Comité Olímpico Español (COE) en Madrid acogió un evento en el que se distinguió un 2024 extraordinario para el motociclismo español, ya que, por primera vez en la historia del deporte, un mismo país ha ganado los títulos de las cuatro grandes disciplinas: Jorge Martín en MotoGP, Jorge Prado en MXGP -ninguno pudo acudir a la gala-, Josep García en EnduroGP y Toni Bou en TrialGP y X-Trial, sumando el año pasado su 36º título mundial.

Uno de los momentos más emotivos de la gala se vivió con el reconocimiento a Laia Sanz, de 39 años, con el 'Casco de Oro'. La de Corbera de Llobregat es catorce veces campeona del mundo de trial y seis veces campeona del mundo de enduro; ha terminado en once ocasiones el Rally Dakar en motos logrando la victoria en la categoría femenina y con un noveno puesto absoluto en 2015, el mejor resultado femenino de la historia.

"Es un honor, si miro atrás y pensara lo que he ido consiguiendo... He hecho de mi pasión mi trabajo, he sido una afortunada. Lo dejo en muy buenas manos", expresó al recoger el premio. "Veo las motos en el Dakar desde la comodidad del coche y pienso que están locos. He tenido la suerte de acabar todos, el último fue duro porque sabía que me iría a coches y venía de un año enferma", agregó emocionada.

Tras premiar a campeones como Jorge Martín (MotoGP), Jorge Prado (MXGP), Toni Bou (Trial), Sandra Gómez (E-Explorer) o Tosha Schareina (E-Explorer y segundo puesto en la general del Dakar), además de algunas de las jóvenes promesas del motociclismo español, tomó la palabra el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, quien se deshizo en elogios hacia los pilotos.

"Nos llenáis de orgullo. Cuesta pensar estar tan arriba tanto tiempo. Hay mucha continuidad y permanencia. Algunos sembraron semillas y otros estáis recogiendo frutos. No hay una explicación racional, más allá de vuestro talento. Se visibilizan los valores de inclusión, igualdad, de excelencia, trabajo colectivo", afirmó.

Para el secretario de Estado para el Deporte, "el mérito" de los resultados "es de cada uno de los pilotos", aunque recordó que también "de un gran equipo detrás". "Agradezco esa solidaridad y ese trabajo conjunto. El CSD es vuestro máximo aliado, vuestra casa, trabajamos para que sigáis siendo reconocidos y valorados como merecéis", concluyó sus palabras.

Cogió el testigo el presidente del COE, Alejandro Blanco, que resaltó a los 14 pilotos que han resultado campeones del mundo, en un 2024 en el que el motociclismo español celebró hasta 26 posiciones de podio en clasificaciones generales. "A veces, la familiaridad hace que no seamos conscientes de dónde estamos y lo que estamos viviendo", advirtió.

"Hemos visto a los mejores pilotos del mundo, de la mejor federación del mundo, son palabras mayores. No os dais cuenta de lo que significáis para el deporte mundial. Ángel Nieto me enseñó muchísimo sobre motociclismo. Sé que tenemos una generación que hará perdurar los éxitos durante años y años. Los grandes campeones ganáis, aprendéis a ganar y una última etapa en la que vuestra leyenda inspirará a los más jóvenes. Sois los grandes referentes para nosotros en todos los campos", añadió.

Finalmente, en un evento en el que estuvieron representados Dorna y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), el presidente de la Comisión Gestora de la RFME, José Ramón García, celebró que España "acumula el mayor número de títulos por año de la historia", unos éxitos por los que "en la FIM se quedaron asombrados".

"Algo se ha hecho bien. Primero, los pilotos, a los que agradezco su valentía y su arrojo. Quiero dar esa idea de conjunto, gracias a todos hemos puesto los escalones y las alfombras para llegar a esta suma de títulos. Sería fácil decir que es una factoría, pero somos personas", agradeció.

Y no olvidó el "éxito" de los equipos nacionales. "El 80% de los que han corrido en el Dakar han pasado por esos equipos nacionales. Nuestro espíritu es que el equipo nacional forma al piloto como persona. El éxito ha sido este, los equipos nacionales. Detrás de todo ese trabajo hay mucho personal de la RFME, con pasión", comentó.

Para, a final de sus palabras, dejar claro que la RFME "no se va a parar", pese a estar ahora "en una situación un poco delicada" por un proceso electoral "paralizado" desde el año pasado. "Somos la familia de las motos y todos vamos con pasión, pero el año pasado era año electoral, se propusieron candidatos y estamos en un proceso paralizado porque uno de los candidatos lo está paralizando", relató.

"Pondremos los medios que hagan falta, tenemos que defender la institución, que este año hace 101 años. Haré lo posible para que siga para adelante", concluyó José Ramón García.