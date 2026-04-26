Roberto Carlos anuncia desde el Bernabéu la elección de Atlanta Falcons en el Draft de la NFL

Roberto Carlos anuncia desde el Santiago Bernabéu junto a Atxa Delgado e Iván Escudero la elección de Atlanta Falcons en el Draft de la NFL - NFL MEDIA

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista brasileño Roberto Carlos fue el encargado de anunciar este sábado desde el Estadio Santiago Bernabéu una de las elecciones de los Atlanta Falcons en el NFL Draft de 2026 que se ha celebrado en Pittsburgh, en Pensilvania (Estados Unidos).

Los Falcons serán uno de los equipos participantes en el NFL Madrid Game que se celebrará este año en el recinto madrileño. Así, el exfutbolista del Real Madrid anunció el pick 134 del NFL Draft, para el que fue seleccionado el linebacker Kendal Daniels, de la universidad de Oklahoma.

Junto a Roberto Carlos han estado dos jugadores de la selección española de flag football: Atxa Delgado, de los Royal Oaks Knight, campeona de Europa Sub-17 en Serbia 2024 y bronce con la selección absoluta en el Europeo de París 2025; e Iván Escudero, wide receiver en Royal Oaks Knight y campeón del Europeo Sub-17 de flag football en Austria 2025.