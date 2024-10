Rodríguez Uribes: "Hay que desterrar absolutamente el racismo y la violencia del deporte"

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, solicitó "subrayar las dimensiones positivas del deporte" en un momento en el que se están sucediendo casos negativos de violencia y racismo que empañan su imagen, y recalcó que, aunque están protagonizados por "grupos minoritarios, hay que desterrarlos absolutamente".

"Creo que subrayar las dimensiones positivas del deporte es muy importante. Los temas tratados aquí tienen mucho que ver con los grandes contenidos de la vigente Ley del Deporte, que sitúa al deporte como un asunto de Estado y un derecho de todos, de los ciudadanos, en primer lugar, y de toda la sociedad", expresó Uribes en la clausura del congreso 'Deporte en positivo' que organizó este lunes el diario AS en Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid.

El dirigente apuntó que la jornada trató "de una manera u otra todas esas dimensiones que tiene el deporte reconocidas" en esta Ley del Deporte, pero se detuvo "seguramente en la más de fondo, que es el deporte entendido no sólo como un derecho, no sólo como una herramienta útil para favorecer la salud y el bienestar físico y mental de las personas, no sólo como una industria que crea riqueza y empleo, sino como un conjunto de valores".

El político valenciano se centró también en los valores del "fútbol en particular" y no olvidó las ideas del "trabajo en equipo, de la solidaridad frente al sálvese quien pueda, del juego limpio, y, por supuesto, del respeto".

"Respeto al adversario que, por consiguiente, hace incompatible este principio moral con la dialéctica que a veces sucede. Sufrimos del enemigo a través del racismo, esa dialéctica del odio, esa violencia que vemos en los estadios. Es verdad que en minorías, en grupos minoritarios, pero que hay que desterrarla absolutamente del deporte", prosiguió.

Rodríguez Uribes pidió "combatir entre todos la violencia y el racismo en el fútbol. "Nosotros tenemos que también poner de nuestra parte, también desde el Consejo Superior de Deportes. La ministra Pilar Alegría lo ha dicho esta mañana sobre lo importante que es ese vínculo entre deporte y educación", subrayó.

"En definitiva, tenemos que trabajar para erradicar la violencia del fútbol porque el deporte es más de filias. Esta idea del deporte en positivo son filias frente a las fobias y tenemos que hacerlo entre todos", añadió el presidente del CSD, que recalcó que deben "trabajar con las aficiones porque la inmensa mayoría de las aficiones al fútbol es gente pacífica, que vive los colores con pasión, pero con respeto al adversario".

Además, no se olvidó de "las sanciones". "No sólo las retributivas, el castigo en sentido estricto, sino también en el Observatorio contra la Violencia, donde voy a plantear que pensemos entre todos algún tipo de sanción, diríamos, restaurativa, donde estos victimarios que se comportan así tengan que hacer algún tipo de tarea también con las víctimas, algún tipo de tarea de resocialización y de educación", sentenció.