Rodríguez Uribes inaugura el XIII Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte de Elche

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha inaugurado este miércoles en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche el XIII Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte (AECD).

La cita reunirá hasta el próximo 3 de octubre a investigadores, académicos y profesionales de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional en este ámbito. El presidente de la AECD, Tomás García Calvo, y el presidente del Comité Organizador y vicepresidente de la AECD, Manuel Moya, han acompañado a Rodríguez Uribes en la mesa inaugural.

El presidente del CSD quiso poner en valor la importancia de este congreso como espacio de encuentro y difusión, fundamental para impulsar el avance de las Ciencias del Deporte. El CSD apoya e incentiva la investigación científica a través de una convocatoria anual de ayudas, que en 2025 ha ascendido a 260.000 euros y que permite ayudar a las universidades públicas y privadas a "afrontar retos cada vez más ambiciosos, a posicionar a España en la vanguardia del conocimiento y a fomentar la interacción con el tejido empresarial y deportivo", dijo Rodríguez Uribes.

"Precisamente, el trabajo de la Subdirección General de Ciencias del Deporte del CSD refleja el compromiso institucional de convertir a nuestro país en un foco potenciador del pensamiento, que actúe como motor de progreso económico y espacio de intercambio permanente, al mismo tiempo que impulse la excelencia docente e investigadora", añadió el secretario de Estado para el Deporte.

El congreso, organizado por la AECD y la UMH, celebra su segunda edición en Elche, coincidiendo con el 20o aniversario de la implantación de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Miguel Hernández. El programa de las tres jornadas combina conferencias plenarias y simposios, en los que se abordarán temas como la prevención de lesiones, el envejecimiento saludable o la aplicación de la nueva Ley del Deporte, entre otros.