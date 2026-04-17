Rodríguez Uribes y Sonia Bermúdez participan en las III Jornadas Nebrija de Comunicación Deportiva

El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, participará en las III Jornadas Nebrija de Comunicación Deportiva. - UNIVERSIDAD NEBRIJA

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, y la seleccionadora nacional de fútbol, Sonia Bermúdez, participan, entre otros, en las III Jornadas Nebrija de Comunicación Deportiva, que tendrán lugar este lunes, de 11:30 a 13:30 horas, en Madrid.

Dichas jornadas se celebrarán en el Campus de la Universidad Nebrija en San Francisco de Sales, en la capital de España, y abordará asuntos como el marketing, la inteligencia artificial, visualización de datos y realidad inmersiva, y los deportes electrónicos y el fenómeno de los creadores de contenidos.