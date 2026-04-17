Rodríguez Uribes y Sonia Bermúdez participan en las III Jornadas Nebrija de Comunicación Deportiva

El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, participará en las III Jornadas Nebrija de Comunicación Deportiva.
El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, participará en las III Jornadas Nebrija de Comunicación Deportiva. - UNIVERSIDAD NEBRIJA
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 17 abril 2026 12:41
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   MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, y la seleccionadora nacional de fútbol, Sonia Bermúdez, participan, entre otros, en las III Jornadas Nebrija de Comunicación Deportiva, que tendrán lugar este lunes, de 11:30 a 13:30 horas, en Madrid.

   Dichas jornadas se celebrarán en el Campus de la Universidad Nebrija en San Francisco de Sales, en la capital de España, y abordará asuntos como el marketing, la inteligencia artificial, visualización de datos y realidad inmersiva, y los deportes electrónicos y el fenómeno de los creadores de contenidos.

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