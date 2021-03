Sabrina Vega: "El ajedrez merece más reconocimiento del que tiene"

EL PARDO (MADRID), 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ajedrecista española Sabrina Vega, Gran Maestra y seis veces campeona de España, reconoció que su deporte, que está viviendo un cierto impulso de popularidad por la serie 'Gambito de Dama', "merece más reconocimiento del que tiene" y por ello no duda de que tiene cabida en unos Juegos Olímpicos porque cuenta "con muchas variedades" más allá de la clásica.

"Netflix tampoco se esperaba la repercusión que ha tenido la serie. Yo la vi antes de todo el 'boom' y ha sido una gran suerte porque el ajedrez merece más reconocimiento del que tiene", expresó Sabrina Vega tras recoger este martes el Premio Reina Sofía de los Premios Nacionales del Deporte 2018.

La española cree que el mundo del ajedrez "quizá" ha "fallado en esa cuestión del marketing y el no venderlo fielmente". "Es más ameno y dinámico del estereotipo que se tiene de cara al gran público", subrayó la Maestra Internacional Absoluta.

En este sentido, opinó que el ajedrez "sí" tiene cabida en unos Juegos Olímpicos. "Hay muchas modalidades de juego, se puede adaptar y buscar entre todos una solución visible para los Juegos", apuntó Vega, que admitió que cuando se planeó que Madrid pudiese acoger la cita estuvo "muy cerca" de entrar en el programa. "Era nuestra gran apuesta para su introducción", aclaró.

"Ahora con el resurgir que está teniendo y su cercanía al gran público hace que se tenga en cuenta, pero ya sería a largo plazo porque creo que está todo cerrado de aquí a ocho años. Hay que aprovechar este empuje para que poco a poco se vaya entendiendo e introduciendo en los Juegos. Y si lo que frena es la modalidad clásica que no es tan visual o vendible, solo les invito a que entren en plataformas de juego y a ver otras modalidades más rápidas", añadió.

La canaria fue reconocida con el Premio Reina Sofía por su gesto de renunciar en 2018 al Mundial de Rápidas en protesta por las condiciones de juego para las mujeres en Arabia Saudí. "Siempre he creído que el deporte tiene un ámbito profesional, pero también una repercusión social y yo pude aportar un pequeño 'granito' de arena", comentó.

La española recordó que en Arabia Saudí les "exigían ciertas cosas" base a "las reglas de la cultura musulmana" como el cubrirse la cabeza con un velo, y aunque el evento contaba "con unas condiciones económicas superiores", dejó claro que "por encima estaban los propios valores". "Lo medité mucho y no asistí, pero fue una decisión personal porque no me creo con el poder de la verdad y hubo jugadoras que quisieron asistir, pero creo que fue una respuesta acertada y que por supuesto estuvo respaldada", advirtió.

Sabrina Vega también calificó de "debate largo" la todavía poca presencia de la mujer en este deporte, y aunque los "números van creciendo", no escondió que sufren "un fallo en la continuidad en la edad juvenil", cuando las chicas deciden no seguir y que provoca que no haya ese "factor de visibilidad de referentes femeninos". Además, "el 'top' mundial está dominado por hombres". "Vamos avanzando poquito a poco y hay que respetar el ritmo del proceso", puntualizó.

Del mismo modo, detalló que esos "estereotipos" que puede haber sobre que el ajedrez "es para inteligentes" tampoco son ciertos y que "es para todos". "Yo les animo a que se inicien en el mundo de ajedrez porque les va a ofrecer mucho más de lo que pueden pensar ahora mismo y tiene un componente que engancha", afirmó.

Vega no tuvo "precedentes" en su familia a la hora de meterse en este mundo y todo surgió porque Canarias era "una cuna escolar y profesional de ajedrez". "Se ofertaba como extra escolar. Yo probé muchas y sólo repetí en ajedrez", confesó.