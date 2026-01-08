SailGP y American Magic se unen para crear la primera base de entrenamiento a largo plazo de la liga en Florida

El CEO y cofundador de SailGP, Sir Russell Coutts y el cofundador de American Magic, Doug DeVos. - SAILGP

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

SailGP establece su primera base de entrenamiento a largo plazo en el centro de rendimiento e innovación de última generación de American Magic en Pensacola, Florida (Estados Unidos), para "ofrecer a los equipos de SailGP acceso a instalaciones de clase mundial que respalden el rendimiento y la innovación durante todo el año".

"Con el objetivo de ofrecer a los equipos de SailGP acceso a instalaciones de clase mundial que respalden el rendimiento y la innovación durante todo el año, esta alianza reúne a SailGP y American Magic para acelerar el entrenamiento, el desarrollo técnico y la formación de la próxima generación de talento", indicó un comunicado.

Pensacola será la primera base permanente de American Magic, además de un centro de entrenamiento norteamericano para los equipos de SailGP, con inicio previsto en septiembre de 2026 como parte de un acuerdo plurianual que se extenderá hasta finales de 2031.

El CEO y cofundador de SailGP, Sir Russell Coutts, celebró el inicio de este "emocionante nuevo capítulo" en la competición. "Con acceso a instalaciones y programas de entrenamiento de clase mundial, nuestros atletas pueden seguir desarrollándose durante todo el año, reforzando la competitividad y garantizando que sigamos atrayendo y reteniendo a los mejores talentos del deporte", afirmó.

"La elección de Pensacola refleja su creciente relevancia como polo de vela de alto rendimiento, al ofrecer instalaciones de primer nivel, condiciones consistentes y una base central para SailGP en Estados Unidos. Estamos encantados de colaborar con nuestros socios de American Magic en esta ambiciosa nueva iniciativa", agregó.

Por su parte, el cofundador de American Magic, Doug DeVos, señaló que con este proyecto pretenden "construir una plataforma estadounidense de vela sostenible y de alto rendimiento". "Al posicionar a Pensacola y a Estados Unidos como un destino para entrenamientos de clase mundial, fortalecemos nuestra capacidad de apoyar a regatistas de programas juveniles, femeninos, olímpicos y de SailGP", añadió.

La base de entrenamiento de Pensacola funcionará como una instalación compartida y coordinada de forma centralizada, con la liga gestionando los calendarios para garantizar un acceso justo y consistente a todos los equipos. Estos podrán entrenar en la instalación a lo largo de la temporada, con el apoyo en el agua y en tierra centralizado junto a especialistas técnicos, recursos de seguridad y otros servicios e instalaciones proporcionados por American Magic, según el comunicado.

La instalación está diseñada para respaldar la preparación durante todo el año, permitiendo a los equipos probar, entrenar e innovar fuera de los fines de semana de competición. "Todos los equipos entrenarán bajo los mismos estándares operativos, reforzando el compromiso de la liga con la equidad deportiva y la integridad competitiva. El acceso se realizará bajo un modelo de pago por uso, abonando únicamente los días de entrenamiento utilizados, con una estructura uniforme pensada para garantizar la equidad y una gestión equilibrada del acceso", destacó la nota.