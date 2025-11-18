SailGP anuncia su primer marco de traspasos y cesiones para potenciar la competitividad

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

SailGP anunció este martes la implementación de su primer marco de Transferencia de Atletas, que entrará en vigor antes de la próxima temporada 2026, con el objetivo de profesionalizar y formalizar los procesos de registro, traspaso y cesión de los deportistas que compiten en el campeonato global, según un comunicado.

"Como resultado de la intensa competitividad que existe entre los equipos por hacerse con los mejores atletas, la competición ha diseñado un marco para profesionalizar y formalizar los procesos de registro, traspaso y cesión de los deportistas que compiten en el campeonato global", anunció la competición.

En este nuevo sistema, solo los deportistas registrados podrán competir, y la ventana de registro y transferencias permanecerá abierta durante toda la temporada. Los movimientos permanentes requerirán el acuerdo de ambos equipos y del atleta, y deben registrarse, mientras que los equipos solo pueden tener dos deportistas cedidos en su plantilla al mismo tiempo.

También habrá registros o cesiones de emergencia que pueden producirse durante las ventanas de eventos, únicamente por razones médicas o humanitarias, cuando no haya un reemplazo disponible. Todos los traspasos y cesiones requerirán una tarifa acordada entre los equipos y la Liga, que deberá ser declarada.

"Respaldado por los equipos que compiten en SailGP antes de su lanzamiento, el sistema proporciona una estructura clara sobre cómo los atletas ingresan y se mueven dentro del Rolex SailGP Championship. Los equipos pueden gestionar sus plantillas de manera eficiente de una temporada a otra, mientras que los traspasos permanentes y las cesiones estarán ahora sujetos a revisión, requiriendo el acuerdo de ambos equipos y del deportista implicado", informó SailGP.

Esta nueva política "prioriza la flexibilidad y la equidad por encima de la complejidad" e "introduce un nivel de profesionalidad y claridad poco habitual en el mundo de la vela, reflejando la intención de SailGP de modernizar el movimiento de atletas sin perder el espíritu colaborativo del formato internacional del deporte".

El director general de SailGP, Andrew Thompson, se mostró "entusiasmado" de poner en marcha el nuevo sistema, que "refleja la misma profesionalidad de otras ligas deportivas de primer nivel, generando emoción e interés entre los aficionados, a la vez que mantiene la sencillez necesaria para un campeonato en crecimiento".

"Los traspasos o cláusulas de rescisión multimillonarias podrían ser una posibilidad real en futuras temporadas de SailGP, con las operaciones de 2026 superando ya a las confirmadas previamente en 2025", agregó. "El nuevo marco ofrecerá a los equipos límites más claros, generando un incentivo para desarrollar y retener a su talento joven para competir al máximo nivel", comentó, antes de asegurar que este sistema "transformará el deporte de la vela durante los próximos años".

La ventana inicial de registro de atletas para 2026 se cerrará siete días antes del Oracle Perth Sail Grand Prix presented by KPMG, que se celebrará los días 17 y 18 de enero de 2026. Entre los primeros movimientos, el veterano de SailGP y agente libre Nathan Outteridge fue nombrado piloto del Artemis SailGP Team, acompañado por el 'grinder' Julius Hallstrom, que llega procedente de ROCKWOOL Denmark.