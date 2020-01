Sainz: "Las diferencias son mínimas y algo va a pasar en algún momento"

Publicado 09/01/2020 16:06:00 CET

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Mini) afirmó que sigue siendo "súper cauto" sobre sus opciones de victoria en el Rally Dakar porque su diferencia en el liderato es "mínima" respecto al catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) y el francés Stéphane Peterhansel y porque cree que "algo va a pasar en algún momento".

"Sigo siendo súper cauto porque las diferencias son mínimas, no sólo con Nasser sino también con Stéphane", advirtió Sainz ante los medios, sabedor que de aquí al final le espera una bonita batalla con ambos. "Algo va a pasar en algún momento, no sé a quién, pero el ritmo es alto", recalcó de forma enigmática.

El madrileño resaltó que en esta quinta etapa "no había tanta duna" sino que era "más bien hierba de camello", todo lo contrario que este viernes cuando afrontarán "otro terreno diferente, con dunas". "No tenemos ni idea de cómo vamos a ir en relación con Toyota. Además está la historia de abrir y no abrir pista. Para el que abre no es lo ideal y mañana Nasser me va a coger seguro y yo trataré de seguirle", aseguró.

"Hemos pinchado al principio, pero luego hemos tenido buen ritmo y la última parte de la especial estaba bastante rota, con mucha hierba de camello y bastante arena, y hemos podido recuperar y pasar a Nasser", explicó sobre el desarrollo del día.

El español sí pudo pasar en esta ocasión a Al-Attiyah, al contrario que en el martes, cuando su rival no le dejó pasar, lo que le costó una sanción. "Yo no entro a valorar el reglamento, pero seguro que los comisarios han hecho lo que tenían que hacer", zanjó el bicampeón del mundo de rallys.

Finalmente, Sainz elogió el "trabajo fenomenal" que está realizado su copiloto Lucas Cruz ante la novedad en esta edición de recibir el 'roadbook' de la etapa poco antes de que esta empieza. "Es muy estresante y la verdad es que tiene mucho mérito lo que está haciendo", celebró.