Samsonite reinventa 'Ecodiver', la mochila para los 'aventureros urbanos' ahora en tonos tierra. - SAMSONITE

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de maletas y equipaje estadounidense Samsonite reinventa su mochila 'Ecodiver', pensada para los 'aventureros' que exploran cada día la ciudad y buscan funcionalidad, estilo y respeto por el medio ambiente, y que ahora se lanza con una paleta en tonos tierra con el nuevo color 'Clay'.

Fabricada con materiales Recyclex, procedentes de botellas PET recicladas, la 'Ecodiver' pretende reflejar el compromiso de la marca fundada en Denver (Estados Unidos) en 1910. Versátil y maleable, la rojiza arcilla inspira este modelo disponible en dos tamaños, M, con USB incorporado y L, en su versión clásica.

De gran capacidad, dispone de un compartimento acolchado para el portátil, bolsillos organizadores, tejido resistente al agua y detalles reflectantes para dotarla de mayor seguridad en la ciudad o fuera de ella.

Además, el respaldo ergonómico y correas ajustables de Ecodiver garantizan la comidad del usuario en los días más intensos dentro o fuera del entorno urbano, viajes de trabajo o grandes aventuras deportivas o laborales.