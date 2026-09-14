Sarai Gascón y Sara Andrés reconocen su motivación para volver a competir tras haber sido madres

La nadadora Sarai Gascón durante el acto 'Talento a bordo' de Iberia - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La atleta Sara Andrés y la nadadora Sarai Gascón, ambas deportistas españolas paralímpicas, hablaron este lunes del reto que les ha supuesto el haber parado su carrera deportiva para ser madres y la motivación extra que han encontrado ahora para retomarla y volver a sentirse competitivas.

Gascón, ganadora de nueve medallas en Juegos Paralímpicos, recordó que "la maternidad es un reto". "Tuve un parto de 45 horas y eso me afectó en el coxis y apenas podía andar, así que la vuelta se retrasó más de lo que esperaba", relató durante el acto 'Talento a bordo' de la compañería aérea 'Iberia', de cuyo equipo de deportistas forma parte.

La catalana llevaba "24 años compitiendo" desde que irrumpió cuando era todavía una niña y no ocultó que "cada vez" le costaba "más" el motivarse para saltar a la piscina. "Ahora que he estado un tiempo con la cabeza centrada en mi hija, estoy mucho más motivada y centrada para competir. Las deportistas también podemos ser mamás y seguir en la élite", subrayó.

Un mensaje muy parecido al que ofreció la atleta Sara Andrés, también participante en varios Juegos Paralímpicos y que ahora encara los dos años que le restan para intentar estar en Los Ángeles 2028 "con alegría y motivación".

"Llevo un año y medio sin competir por el embarazo y tengo ganas de recuperar la Sara de antes y creo que lo voy a conseguir. Quiero verme volver a competir y volver a lo más alto, teniendo la motivación extra de que mi pequeño me vea y esté orgulloso de su madre", confesó la madrileña.

Ambas compartieron un acto donde estuvo el exjugador español de baloncesto Pau Gasol, actual presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI), y que opinó sobre la polémica surgida después de que el CN Sabadell no prorrogase el contrato de la waterpolista Maica García a su regreso tras dar a luz, defendiendo que su decisión "respondió exclusivamente a criterios técnicos y deportivos".

En este sentido, el de Sant Boi apuntó que había vivido este tema "sensibilidad y empatía" y que eran situaciones que no sde deben ver "en el deporte ni fuera de él". "Tiene que haber una sensibilidad especial con la figura de las mujeres y la figura de las madres", sostuvo.

Por otro lado, el pasado sábado, el Consejo Superior de Deportes (CSD) anunció una convocatoria de ayudas sociales dotada con 700.000 euros, aumentando un 55 por ciento la convocatoria anterior e incorporando medidas específicas para acompañar a las mujeres durante la gestación, el postparto y su regreso a la actividad deportiva, en una iniciativa compatible con las Becas Maternidad que hay dentro del programa de becas CSD Team España-ADO.