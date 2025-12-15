Segunda vida, primeras emociones: la propuesta de Decathlon para regalar deporte estas fiestas. - DECATHLON

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva mundial multiespecialista Decathlon amplía sus propuestas circulares con material deportivo de segunda vida, revisado por expertos y listo para acompañar nuevas historias, gracias a las cuales bicicletas, máquinas de fitness, pádel o golf reacondicionadas se convierten en propuestas de regalo.

Detrás de cada bicicleta, máquinas de fitness, pádel o golf reacondicionados hay algo más que un simple producto deportivo, una oportunidad de volver a disfrutar, de descubrir, de empezar. Una forma de regalar experiencias sin renunciar a la accesibilidad ni a un consumo más consciente a la hora de elegir un regalo.

Decathlon quiere acercar estas Navidades regalos que se viven y no se olvidan con una propuesta sencilla y actual: regalar deporte a través de productos de segunda vida.

En los espacios de Segunda Vida de Decathlon conviven bicicletas listas para conquistar nuevos caminos, elípticas o cintas de correr que vuelven a marcar un ritmo, palas de pádel que esperan su próximo partido o palos de golf preparados para volver a sentir un buen golpe. Todos han sido revisados pieza a pieza en los más de 147 talleres que Decathlon tiene en España, que cuentan con más de 700 técnicos especializados asegurando que cada artículo esté en perfecto estado para su siguiente uso.

Solo en 2024, la compañía realizó alrededor de 439.000 reparaciones en España, lo que permitió que miles de productos volvieran a funcionar. Como resultado, el año pasado se vendieron en el país más de 181.000 artículos de segunda vida, regalos con historia y con futuro, que mantienen su calidad, prolongan su uso y, además, ofrecen precios más accesibles.

Ahora, la segunda vida también llega al ciclismo de alto rendimiento, con opciones pensadas para quienes buscan calidad y material de gama alta. En concreto, las tiendas de Rivas-Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes cuentan con espacios especializados en ciclismo de Segunda Vida, que reúnen más de 200 modelos de bicicletas de carretera y montaña de gama alta reacondicionadas de las principales marcas del mercado, todas revisadas por especialistas y con garantía.

El Chief Sustainability Officer de Decathlon España, Adrián Hervella, afirmó que cada vez más personas buscan "regalos que aporten valor" en el día a día, y que Decathlon quiere ofrecer "opciones" que se adapten a "las necesidades reales de todos". "Cuando conseguimos que un producto se aproveche durante más tiempo, ganamos todos", concluyó.