La selección española femenina busca brillar en el Europeo A de Goalball

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina disputará a partir de este miércoles y hasta el domingo 5 de octubre el Campeonato de Europa A de Goalball, la máxima competición continental de este deporte que se celebrará en la localidad finesa de Pajulahti.

Según informó la ONCE, España está encuadrada en el Grupo B del torneo, junto a Ucrania, Grecia, Francia e Israel, de los cuales pasarán todos a cuartos de final menos el último clasificado y se cruzarán con los cuatro mejores del A compuesto por Turquía, Gran Bretaña, Finlandia, Alemania, Polonia y Hungría.

El primer objetivo del combinado español es quedar entre los siete primeros equipos y mantener de este modo la categoría, aunque este Campeonato de Europa también reparte dos plazas directas de clasificación para el Mundial 2026, donde ya están clasificadas turcas e israelíes.

La selección femenina, que debutará ante Ucrania este miércoles, estará formado por Belén Martel (Canarias Cludeón), Sara Álvarez y Sandra Egido (Aragón), Raquel Rico y Sonia López (Tetuán) y Celia Gómez (IK Gipuzkoa).