La selección española femenina de hockey hierba se clasifica al Mundial 2026

La selección española femenina de hockey hierba disputará el Mundial de 2026, que se celebrará en Bélgica y Países Bajos, después de vencer este miércoles a Inglaterra (2-1) en su último choque del Grupo B del Europeo 2025 de Mönchengladbach (Alemania), convirtiéndose en el sexto equipo en sellar su billete para la cita mundialista del próximo año.

El triunfo sobre las inglesas permitió al combinado español avanzar a las semifinales del torneo continental, en las que se medirá a Países Bajos, mientras que Bélgica jugará contra Alemania la otra 'semi'. Con las neerlandesas y las belgas ya clasificadas como anfitrionas del Mundial, y Alemania con su plaza asegurada en la FIH Hockey Pro League, la plaza europea que estaba en juego era para el siguiente mejor clasificado, y será para las 'RedSticks'.

"Estamos absolutamente encantadas con nuestra clasificación para el Mundial. El equipo ha ido creciendo mucho durante el año y en este Europeo hemos conseguido una doble recompensa: luchar por una medalla y asegurar nuestra plaza en el Mundial. ¡Ha sido un camino increíble y aún no ha terminado!", expresó la capitana española, Xantal Giné, en declaraciones publicadas por la Real Federación Española de Hockey.

España se convierte así en la sexta selección femenina en asegurar su presencia en el Mundial. Bélgica y Países Bajos entraron directamente como anfitrionas; Alemania y Argentina lo hicieron a través de la FIH Hockey Pro League, mientras que Estados Unidos consiguió su billete en la Pan American Cup 2025. Las restantes plazas se decidirán en los campeonatos continentales de Asia, África y Oceanía, y en los torneos clasificatorios del año 2026.