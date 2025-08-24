La selección española femenina de rugby planta cara a Nueva Zelanda en su estreno mundialista con derrota

Archivo - España planta cara a Nueva Zelanda en su estreno mundialista con derrota. - Victor Joly / Dppi / Afp7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de rugby XV ha perdido este domingo por 54-8 ante el combinado de Nueva Zelanda en su debut en el Campeonato del Mundo, que se está disputando en Inglaterra, en un duelo marcado por la reacción de las oceánicas durante la segunda parte y con el ensayo de honor hecho en última instancia por Inés Antolínez para España.

Nueva Zelanda, vigente campeona mundial y favorita a disputarle este título a Inglaterra, se midió al conjunto español en el York Community Stadium delante de 7.458 espectadores que vieron un valiente inicio de las 'Leonas'. Su primera mitad de esfuerzo en defensa solo se quebró por Jorja Miller, mejor jugadora del año en el circuito mundial del seven.

Ella deshizo la igualdad en el marcador con dos ensayos consecutivos, en el minuto 12 y 16, que allanaron el choque para las oceánicas y que, junto a la marca de Liana Mikaele-Tu'u (a la postre MVP del partido), pusieron a Nueva Zelanda con ventaja de 21-0 mediada la primera parte.

España recortó distancias con un golpe de castigo de Amalia Argudo, pero los cambios realizados por Allan Bunting dieron aire a unas 'Black Ferns' que ampliaron rápidamente su renta. Ayesha Leti I'iga firmó el primer ensayo de la reanudación y cuatro minutos más tarde hizo Georgia Ponsonby otro, ambos convertidos por Renee Holmes para poner el 35-3.

España, pese a jugar con una jugadora más debido a la lesión de Kaipo Olsen-Baker, no pudo contener el fuerte empuje de una selección rival lanzada y que sumó tres marcas más, obra de Leti I'iga, de Portia Woodman-Wickliffe y de Theresa Setefano hasta situar el 54-3 en el minuto 73.

En la última jugada del encuentro, y tras una larga serie de fases, Inés Antolínez rompió la defensa neozelandesa para posar el balón en la zona de marca rival. De este modo llegó el primer ensayo en la historia en el rugby XV de España a Nueva Zelanda, con el mérito de haber sido en un Mundial, como broche de orgullo para un equipo que al final sonrió.