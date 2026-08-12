La selección femenina busca crecer y soñar en el Mundial de Flag Football

Las jugadoras de la selección española de Flag Football para el Mundial 2026 - FEFA

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de Flag Football empezará este jueves el gran reto del Mundial de Düsseldorf (Alemania), donde tendrá el complicado objetivo de estar entre las dos mejores para conseguir la plaza directa en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028.

El conjunto dirigido por Daniel Castañón se medirá a las mejores selecciones del planeta en el Campeonato del Mundo de tierras alemanas, aunque también tendrá la mirada puesta en el otro lado del 'charco', ya que se le presenta la primera oportunidad de representar a España en el debut de este deporte, la variante sin contacto del fútbol americano, como disciplina olímpica.

Por su parte, España llega a Alemania como una selección consolidada entre las mejores de Europa tras proclamarse campeona de Europa en 2019, ser plata en 2023 y bronce en el 2025, mientras que en su última participación mundialista, en Finlandia en el año 2024, alcanzó los cuartos de final y terminó en sexta posición, un resultado que espera mejorar en Alemania y seguir creciendo a nivel internacional

Sin embargo, para dar el salto y aspirar al sueño de estar en Los Ángeles en 2028, el combinado español tendrá que superar en primer lugar un grupo donde está la gran favorita y actual campeona, Estados Unidos, y Australia, y donde ya cuenta con una victoria tras la retirada a última hora de Nigeria que no ha podido acudir por problemas de visado.

El equipo de Daniel Castañón necesita estar entre las dos mejores para meterse en los cuartos de final y a partir de ahí soñar con llegar lo más lejos posible y optar a uno de los dos billetes olímpicos que reparte la cita, para los que no cuenta la selección estadounidense, ya clasificada de forma automática.

España tendrá que superar este jueves (15.30 horas) el primer obstáculo ante Australia, vigente campeona de Oceanía, en un encuentro que decidirá seguramente el pase a los cuartos de final. Luego, el viernes (11.45), le tocará enfrentarse a los Estados Unidos, tricampeona mundial, pero cuya hegemonía la discute ahora México, capaz de imponerse tanto en la final de los World Games como en las semifinales del Campeonato de las Américas de 2025.

Para esta cita, Daniel Castañón, también coordinador defensivo, y Kenny Bello, coordinador ofensivo, han citado a Rocío Cañuelo (Camioneros de Coslada), Atxa Nerea Delgado (Royal Oaks Knights), Laia Girona (Barberà Rookies), Cristina Gómez (Las Rozas Black Demons), Laura Hernández (Las Rozas Black Demons), Mar Hernández (Las Rozas Black Demons), Elvira Núñez (Las Rozas Black Demons), Mónica Rafecas (Barberà Rookies), Alma Rodríguez (Madrid Capitals), Olga Sotillo (Las Rozas Black Demons), Sara Villagrasa (Barberà Rookies) y Violeta Wiksten (Ibi Butterflies).